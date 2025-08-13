Feria
Aplazado el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil por problemas de salud de Dioni
La actuación, que iba a tener lugar en plena feria, tendrá lugar el 28 de septiembre
El Ayuntamiento de Puente Genil ha informado de que el concierto del grupo Camela, programado para este domingo 17 de agosto en la Caseta Municipal, queda aplazado al domingo 28 de septiembre de 2025 debido a problemas de salud de Dionisio Martín 'Dioni', vocalista de la formación.
Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En caso de no estar interesado en asistir en la nueva fecha, se puede solicitar la devolución de las entradas desde el jueves 14 de agosto de 2025.
Devolución de entradas
Si la adquisición de la misma se realizó a través de la plataforma eventick.es, informa el ayuntamiento, se procederá a la devolución a través de la propia web o previa solicitud mediante correo electrónico a la siguiente dirección: soporte@eventick.es, indicando en el asunto 'Solicitud devolución Camela' e indicando el email que utilizó para la compra. En el plazo de 30 días se recibirá el reintegro en la misma tarjeta con la que realizó el pago.
El Consistorio recuerda que el domingo 18 de agosto, a pesar de la baja, la Caseta Municipal contará con las actuaciones de DJ Gálvez & Arbona y DJ Valdi (El Hormiguero), en una noche de música y diversión con entrada gratuita para todos los asistentes.
El Ayuntamiento ha deseado una pronta recuperación a Dionisio Martín y ha pedido disculpas por las molestias que este cambio pueda ocasionar a sus seguidores.
