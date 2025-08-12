Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este martes 12 de agosto.

Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata

El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata. Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC forman una pandilla inseparable, pero el pacto de Los Futbolísimos peligra: una estafa inmobiliaria les ha dejado sin campo donde jugar y a su pueblo sumido en la ruina. Para seguir en la liga intercentros tendrán que ganar al equipo de Los Justos, unos rivales especialmente complicados, con una capitana un tanto “pirata” que les meterá en más de un lío: Se verán involucrados en el robo a un banco y el padre de Pakete verá peligrar su trabajo de policía. Para superar todo esto, Los Futbolísimos tendrán que agudizar su ingenio y permanecer más unidos que nunca… (FILMAFFINITY)

La gran escapada

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan La gran escapada. En el verano de 2014, Bernard Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 89 años, se escapa de su residencia en la que vive junto a su mujer Rene, para unirse a sus compañeros veteranos de guerra en una playa de Normandía, conmemorando a sus camaradas caídos en el 70 aniversario del Desembarco del Día D. (FILMAFFINITY)

Karate Kid: Legends

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Karate Kid: Legends. Tras una tragedia familiar, el prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de kárate, pero sus habilidades no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han (Jackie Chan), pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales. (FILMAFFINITY)