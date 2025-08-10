El cordobés 'José del Calli' logra el premio 'Murcianas y otros cantes mineros' del Festival del Cante de Minas

El manchego Gregorio Moya Lara 'Gregorio Moya', se alzó con la 'Lámpara Minera' de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas celebrado este fin de semana en La Unión (Murcia). El cantaor, natural de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), conquistó tanto al jurado como al público, acompañado de su guitarrista Paco Cortés, según informó la organización del Festival por nota de prensa.

En total, Gregorio Moya se alzó con cuatro premios durante el certamen. En concreto, el premio del Grupo 3 por su interpretación de mariana, dotado con 2.000 euros; el del Grupo 2 por su malagueña, dotado con 3.000 euros; el premio por cartageneras, dotado con 3.000 euros, y el primer premio de mineras, con 6.000 euros de premio, sumado a la propia 'Lámpara Minera', cuyo premio, además del trofeo, se cifra en 15.000 euros.

"Quiero defender el premio allí donde vaya y estar a la altura", contaba aún sin palabras tras interpretar la minera por segunda vez, ya como ganador en la categoría de cante, dedicando este triunfo a algunos de los seres queridos, como su padre, que perdió en estos últimos años.

Respecto al resto de finalistas en la categoría de cante, el cordobés José Plantón Heredia 'José del Calli' se llevó el premio 'Murcianas y otros cantes mineros' por su levantica, y Francisco Heredia, de Jaén, ganó el 'premio 'Tarantas', dotado con la misma cantidad que el anterior.

En la categoría de baile, los dos premios se fueron para Cádiz. En segundo lugar quedó José María Viñas Coca, con un premio de 2.000 euros, y el trofeo 'Desplante' fue para Salomé Ramírez Almagro por su taranto y soleá, que bailó acompañada de Alejandro Moreno a la guitarra, Manu Soto al cante y Gabriel 'De la Tomasa' y José Luis Hernández a las palmas. Un reconocimiento que motiva a la bailaora a afrontar con más ilusión aún su primer espectáculo en solitario, que estrenará en noviembre en el Teatro Real, además de continuar formando parte de la gira de Yerai Cortés. "Solo quiero bailar mucho y poder regalar mi arte a todo el mundo", decía.

En cuanto al primer premio al instrumentista flamenco, dotado con el trofeo 'Filón' y 6.000 euros, fue para el joven José Carlos Esteban-Hanza Fernández, de Almería. Con tan solo 20 años, este pianista demostró que lleva el flamenco en la sangre. Sobrino de 'Tomatito', acudió a la final con parte de su familia: Cristóbal Santiago y Antonio Torres 'Pescaito' al cante y Moisés Santiago a la percusión. El galardón le motivará a seguir estudiando y continuar defendiendo su talento sobre el escenario.

En segunda posición (2.000 euros) quedó la flauta de la extremeña Ostalinda Suárez, con su taranta cartagenera y flautasía flamenca.

El 'Bordón Minero', el máximo galardón al toque, quedó desierto en esta edición y el único finalista en esta categoría, el barcelonés Toni Abellán Sánchez, se llevó el segundo premio (2.000 euros).

El premio especial del jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, fue para el guitarrista Paco Cortés, acompañante del nuevo titular de la 'Lámpara Minera'. Finalmente, el nuevo premio de guitarra 'Mariano Conde', dotado con una guitarra flamenca de prestigiosa marca de lutier, fue para el joven Samuel del Río Carmona 'Samuel de Encarni', natural de Cádiz.