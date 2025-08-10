El Festival Internacional de Cine de Belalcázar premia al cortometraje 'Ne me quitte pas'

Los premiados en la 3ª edición del Festival Internacional de Belalcázar, que se ha celebrado desde esta pasada semana en la localidad belalcazareña, han sido el cortometraje Ne me quitte pas, del director suizo Karim Huu Do, el cortometraje La Silla, realizado por los alumnos de IES Ramón Arcas Meca de Lorca, y el corto La Mort, de Jesús Martínez. El Festival está organizado por el Ayuntamiento de Belalcázar.

El corto Ne me quitte pas (Premio Al Gafequi al mejor corto sección oficial) es un corto con una gran potencia visual y sonora, lleno de vaivenes entre pasado y presente. Una historia de amor truncada por el odio, por racismo, por creerse superior. Ambientada en 1960 y coincidente con la declaración de independencia del Congo Belga. Una transición que supuso muchas vejaciones y crímenes hacia la población local por el simple hecho de ser de otra raza. Un corto visceral con multitud de formatos y transiciones de color a blanco y negro que sitúan al espectador en diferentes planos temporales. Una emocionante maravilla.

El Premio Julio Rodríguez Díaz al mejor corto sección infantil / juvenil ha sido para La silla. Un cortometraje rodado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Arcas Meca bajo la supervisión de una mentoría con chavales de altas capacidades. En el corto se perciben los inicios por los que todos los cortometrajistas hemos pasado, esos cortos mágicos que nos ayudan a crecer como cineastas, como amantes del cine. Con pocos medios, historias simples y mensajes potentes.

Y, por último, en la sección Comedia, el galardón se lo ha llevado La mort. Un cortometraje donde la tragicomedia se abre paso para despertar en el espectador esa sensación rara y tan diferenciadora que existe entre ver algo y sentir algo. Como dijo una vez Charles Chaplin, "La vida es una tragedia de cerca, y una comedia de lejos". Nada mejor que esta frase para definir lo que transmite este cortometraje.

El resto de premios han sido los siguientes. Mejor Sonido: Ne me quitte pas, de Karim Huu Do. Mejor BSO: La Mort, de Jesús Martínez. Mejor Fotografía Ne me quitte pas, de Karim Huu Do. Mejor actor: Antón Lofer, por Te debo una. Mejor actriz: Ana Fernández, por Jueves de marzo. Premio del Público Sección Infantil / Juvenil: Una mirada limpia, de Bernardo Hernández. Premio del Público Sección Comedia: ¿Cómo que abuela?, de Xabi Vitoria. Premio del Público Sección Oficial: Jueves de marzo, de Luis Murillo.