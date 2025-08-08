Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este jueves 7 de agosto.

Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata

El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata. Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC forman una pandilla inseparable, pero el pacto de Los Futbolísimos peligra: una estafa inmobiliaria les ha dejado sin campo donde jugar y a su pueblo sumido en la ruina. Para seguir en la liga intercentros tendrán que ganar al equipo de Los Justos, unos rivales especialmente complicados, con una capitana un tanto “pirata” que les meterá en más de un lío: Se verán involucrados en el robo a un banco y el padre de Pakete verá peligrar su trabajo de policía. Para superar todo esto, Los Futbolísimos tendrán que agudizar su ingenio y permanecer más unidos que nunca… (FILMAFFINITY)

Karate Kid: Legends

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan Karate Kid: Legends. En Karate Kid: Legends, tras una tragedia familiar, el prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de kárate, pero sus habilidades no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han (Jackie Chan), pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales. (FILMAFFINITY)

Voy a pasármelo mejor

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Voy a pasármelo mejor. Es 1991 y los Pitus, al llegar el verano, se van de campamento. Al ritmo de las canciones más exitosas del año, cada uno de ellos se enamorará con la ilusión que sólo se tiene a los catorce y quince años. (FILMAFFINITY)