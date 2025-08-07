Hinojosa del Duque entra en agosto con música y teatro

La cultura sigue siendo la gran protagonista del verano de 2025 en Hinojosa del Duque en estos primeros días de agosto con la representación teatral de Las mestas de Santo Domingo este próximo sábado 9 de agosto y la celebración de las Noches de Arte entre los días 11 y 13 de agosto a las 22.00 horas en la Plaza de la Catedral.

Estas próximas citas culturales han sido presentadas por el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, que ha estado acompañado por los concejales Santiago Jesús Aranda, Juan Antonio Antón (también director de la obra), María Antonia Ramírez y Enrique Delgado, junto a la directora de la obra, Paqui Luna, el guionista Manolo Pozo y Marisa Aranda en representación de la Hermandad de Santo Domingo.

El primer edil hinojoseño, Matías González, ha agradecido “el gran trabajo que hacen colectivos de Hinojosa del Duque a lo largo de todo el año para sacar adelante distintas propuestas durante todo el año”. También ha mostrado su alegría “por la gran respuesta que están teniendo todas las actuaciones que se están desarrollando durante todo el verano”.

'Las mestas de Santo Domingo'

El sábado 9 de agosto, la Ermita de Santo Domingo acogerá a las 22.00 horas la propuesta teatral Las Mestas de Santo Domingo - Un lugar de encuentro, obra representada por el Club de Senderismo Entrehinojos y el Grupo de Teatro Viriquilos, que será dirigida por Juan Antonio Antón y Paqui Luna, conguionn de Manolo Pozo, desarrollándose en el 50 Aniversario de la Hermandad de Santo Domingo de Guzmán de la localidad.

Juan Antonio Antón, director de la obra junto a Paqui Luna, ha señalado que “la intención de Entrehinojos es ofrecer cada año a la gente una parte de la historia de Hinojosa del Duque, buscando siempre una representación rigurosa con la realidad”. Antón ha señalado “esperar que la gente disfrute en un entorno único”, y ha pedido “que la gente vaya con tiempo ya que hay que recorrer un pequeño camino hasta llegar a la Ermita”.

Manolo Pozo, guionista de la obra, ha destacado en su intervención “la singularidad histórica de Santo Domingo, por su ubicación entre los términos de Belalcázar e Hinojosa del Duque”. Pozo ha explicado que “se han cogido unos antiguos estatutos sobre las mestas y cómo afectaban a los pastores, para realizar el guion de esta representación, que ya se hizo hace años pero para esta edición hemos hecho mejoras y contado con la colaboración de la Asociación Viriquilos de Belalcázar”.

Paqui Luna ha destacado que “trabajamos mucha gente, algo siempre complicado, pero el sitio es mágico”, y ha sido un honor “contar con la gente de Viriquilos, que realizan toda la parte de Belalcázar”. Además, Luna ha invitado a todo el mundo “a asistir a la representación en un lugar mágico”.

Noches de Arte

Por otro lado, las Noches de Arte se celebrarán del 11 al 13 de agosto en la Plaza de la Catedral a las 22:00 horas. El 11 de agosto tendrá lugar la actuación de Sergio Romero, con un tributo a Raphael, Nino Bravo y Camilo Sesto. El martes 12 de agosto tendrá lugar el espectáculo ‘Flamenco bajo las estrellas’, con Rocío Segura, Niño Seve y Marina Herida, presentado por Laura Caballero. Y el miércoles 13 de agosto, tendrá lugar la actuación de Luna Orleans en concierto.