Finalizan los trabajos de restauración de la Capilla Real a falta de la redacción de las conclusiones

Los trabajos de restauración de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral, levantada en el siglo XIV y quizá una de las grandes desconocidas del monumento, ya han terminado. Ahora, como informan a este periódico fuentes del Cabildo Catedral, lo que toca es documentar todo lo que se ha hecho y redactar las conclusiones a las que se han llegado, algo que tardará un tiempo. Tras esto, el Cabildo podrá recepcionar la intervención.

El Instituto de Patrimonio Cultural, de la mano de la empresa Tracer, inició los trabajos de restauración a principios del año pasado, y los mismos se han extendido hasta hace bien poco. La inversión en esta intervención ha rozado los 600.000 euros, toda vez que la cantidad inicial superaba por poco los 520.000 euros. La razón, ha habido que hacer dos modificaciones de presupuesto tras varios hallazgos de relevancia. En este caso, la restauración ha sido soportada por el Gobierno, enmarcada dentro del Plan Nacional de Catedrales del Ministerio de Cultura.

El esplendor de la Capilla Real

La Capilla Real se ubica en la zona de ampliación de Alhakén II, pegada a la de Villaviciosa. Debe su nombre a que fue levantada, en el siglo XIV, para acoger los restos de dos monarcas, Alfonso XI y Fernando IV. Quien reinaba cuando terminó de levantarse era Enrique II, y hay una inscripción que dice que fue éste quien ordenó levantarla. Sin embargo, por tiempos históricos, de ser así, la capilla se habría construido en apenas dos años, algo que no convence a todos los historiadores. De ahí que se dude de su origen y que entre la posibilidad de que fuera mandada levantar por Pedro I (hermano de Enrique II).

La restauración

Los restauradores-historiadores de Tracer, bajo la dirección de Patrimonio, han intervenido en toda la Capilla Real, que además está decorada hasta el último rincón. La decoración predominante de las yeserías es mudéjar y llaman la atención sus impresionantes atauriques. También hay que resaltar su impresionante cúpula, así como el buen estado de conservación de su solería.

Cúpula de la Capilla Real. / A. J. GONZÁLEZ

Durante los trabajos de restauración han salido a la luz, además, unas pinturas murales que fueron las que obligaron a modificar el presupuesto. Se han encontrado en los arcos norte y sur y en el muro que da a la Capilla de Villaviciosa y, entre las conclusiones que se han sacado, se puede determinar que en una se representa a un profeta del Antiguo Testamento y en otra estaba representado un rey, intuyéndose elementos como un cojín en el que estaba sentado e incluso la corona.

Suscríbete para seguir leyendo