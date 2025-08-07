Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este jueves 7 de agosto.

Paddington: Aventura en la selva

El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Paddington: Aventura en la selva. Paddington y la familia Brown visitan a la tía Lucy en Perú, pero un misterio los envía a la selva amazónica y a las montañas peruanas. (FILMAFFINITY)

Cónclave

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan Cónclave. Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. (FILMAFFINITY)

Muy lejos

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Muy lejos. Sergio viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol. Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de ansiedad y decide quedarse en Holanda. Incapaz de dar una explicación coherente a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin apenas dinero y sin hablar el idioma local. (FILMAFFINITY)