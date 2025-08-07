OCIO
Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación
Estas son las proyecciones en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés.
Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este jueves 7 de agosto.
Paddington: Aventura en la selva
El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Paddington: Aventura en la selva. Paddington y la familia Brown visitan a la tía Lucy en Perú, pero un misterio los envía a la selva amazónica y a las montañas peruanas. (FILMAFFINITY)
Cónclave
En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.00, programan Cónclave. Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. (FILMAFFINITY)
Muy lejos
El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.00 horas, proyecta Muy lejos. Sergio viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol. Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de ansiedad y decide quedarse en Holanda. Incapaz de dar una explicación coherente a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin apenas dinero y sin hablar el idioma local. (FILMAFFINITY)
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Aucorsa colaborará con 100 establecimientos para recargar la tarjeta del autobús
- El Ayuntamiento ya tiene a su nombre el terreno donde se construirá el nuevo parque de bomberos
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino