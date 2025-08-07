Baena se prepara para una noche mágica de flamenco con el espectáculo 'Acordarte'

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Baena, Ana Cruz Roldán, ha presentado esta mañana uno de los eventos más esperados de la programación estival: el espectáculo flamenco Acordarte, que se celebrará el próximo 14 de agosto, a las 22.00 horas, en la plaza de la Constitución, con entrada gratuita.

Durante su comparecencia, la edil ha subrayado que se trata de “una experiencia musical única e inolvidable”, que va más allá del flamenco tradicional, fusionando este arte con otros géneros y permitiendo al público redescubrir canciones icónicas desde una perspectiva flamenca. “Es un viaje sonoro y emocional que conecta raíces, géneros y generaciones”, ha destacado.

El protagonista de esta velada será el cantaor Antonio de Pozoblanco, artista de sólida trayectoria y gran sensibilidad, con trabajos discográficos como Cante a Manolete, Córdoba Única o Flamenco Presente. Acompañado por un elenco de músicos de primer nivel, promete emocionar al público baenense con su interpretación.

A la guitarra estarán los hermanos Javier y Rafael Muñoz, nietos del mítico guitarrista cordobés Rafael El Tomate. Javier, virtuoso guitarrista, ha sido premiado en certámenes como el Vicente Amigo y el Concurso Niño Miguel. Rafael aportará su talento y compás, consolidando un tándem de gran calidad artística.

La percusión correrá a cargo de Daniel Morales Martínez, músico formado en trompeta, percusión y flamencología, con una reconocida trayectoria en orquestas sinfónicas y una pasión incuestionable por el flamenco.

Temas de grandes artistas

El repertorio incluirá versiones flamencas de temas de grandes artistas como Rafael, Serrat, Sabina, Chavela Vargas, Manuel Alejandro, Antonio Orozco y Paco de Lucía, con un especial homenaje al bolero cubano, lo que añadirá una dimensión aún más emotiva y diversa al espectáculo.

Acordarte forma parte del Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba, y su duración será de aproximadamente 80 minutos, siendo un evento apto para todos los públicos.

Para finalizar, Ana Cruz ha querido invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de una noche de música y arte en un enclave incomparable como la Plaza de la Constitución, donde se conjugará la magia del flamenco con la calidez del verano baenense.

“No hay mejor plan para una noche de agosto que disfrutar de un espectáculo de esta categoría, con artistas de primer nivel y en el corazón de nuestro pueblo”, concluyó la concejala.