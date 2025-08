La singular identidad del jazz andaluz se da cita en Priego de Córdoba

La transformación del jazz andaluz es hoy toda una realidad y los embriones que surgieron en nuestra región en las últimas décadas del pasado siglo han dado unos exquisitos resultados, con una importante hornada de músicos que, lejos de buscar una réplica de modelos foráneos, le han dado un particular sello, una singularidad e identidad propia.

Una magnífica prueba de esa madurez y evolución musical se ha vivido en Priego con motivo de la celebración de la novena edición del Festival Nacional de Jazz (Jazzándaluz), que pese a su corta edad, ya se ha convertido en referencia obligada para las formaciones más punteras y solistas destacados, y que en este caso ha tenido un marcado acento andaluz.

Así lo reconocía el mismísimo Javier Domínguez, presentador del histórico programa radiofónico Bulevar del Jazz, en la apertura de uno de los conciertos de esta edición, a colación de la presencia en la misma de tres de los mejores trompetistas de la escena jazzística nacional, y del pianista David Peña «Dorantes», que desde distintas perspectivas han ofrecido una magnífica muestra de esa singular identidad del jazz andaluz.

El malagueño Nacho Loring, durante su actuación. / Rafael Cobo

Conciertos y pasacalles

Manteniendo la estructuras de ediciones precedentes, la programación de este año estaba conformada por tres conciertos, que tuvieron como escenario el icónico recinto del Huerto de las Infantas, y un pasacalles con el que se abría el miércoles esta edición de la mano de la formación sevillana The DixieLab que, con paradas en distintos enclaves del casco urbano, revivieron los sonidos raíz del jazz de Nueva Orleans y Dixieland.

El jueves, el trompetista y compositor malagueño Nacho Loring presentaba su tercer trabajo discográfico, Espacios, acompañado para la ocasión por Carlos Ligero (saxo alto), Óscar Álvarez (piano), Javier Delgado (contrabajo), e Ignacio Ampurdanés (batería). Una perfecta fusión entre el jazz más clásico y el más contemporáneo con temas como la Suite que da nombre el disco, o la balada Mar (dedicada a su madre), sin olvidar Captain Fair o la intimista First light in the morning, con la que finalizaba un memorable concierto.

Integrantes de Vehículo Longo en el concierto del viernes. / Rafael Cobo

El viernes subían al escenario los componentes de Veículo Longo, una propuesta más experimental con influencias de la música brasileña y una potente base rítmica que no dejó indiferente al público que se dio cita en el Huerto de las Infantas. La formación, liderada por el trompetista granadino Julián Sánchez, se completaba con Miguel de Gemma (saxo soprano, alto, barítono), Toni Molina (guitarra eléctrica), Dani Lévy (bajo eléctrico), Zeque Olmo (batería) y Jesús Santiago (percusión).

El encargado de cerrar esta novena edición del Jazzándaluz fue Dorantes, que el sábado se presentaba en Priego con un nuevo proyecto junto a la Big Bandarax, formación juvenil creada en Gádor (Almería) y dirigida por José Carlos Hernández. Una innovadora y atractiva apuesta, en la que David Peña hizo un recorrido por piezas emblemáticas de su repertorio como La calma, Orobroy, Sur, Sin muros y estrenos compuestos especialmente para esta ocasión, en un lenguaje improvisado y flamenco enriquecido con toques jazzísticos a gran escala.