Cines de verano de Córdoba 2025: consulta la programación

Los cines de veranoabren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés. Esta es la programación de este lunes 28 de julio.

Los 4 fantásticos: primeros pasos

El cine Delicias (c/ Frailes, 10), a las 22.00 horas, Los 4 fantásticos: primeros pasos. TAmbientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, presenta a la Primera Familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal. Estreno de "Los 4 Fantásticos" en el MCU. (FILMAFFINITY)

Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela

En el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15, programan Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela. Cuando 'M', un joven holgazán y quejica, descubre que su abuela sufre una enfermedad terminal, decide dejar a un lado su precaria carrera como streamer para cuidar de ella. Eso sí, con la mirada puesta en su patrimonio multimillonario... Pero ganarse a la abuela no es fácil. Resulta ser una mujer de armas tomar, exigente, rigurosa y muy difícil de complacer. Y, por si fuera poco, 'M' no parece ser el descendiente interesado. (FILMAFFINITY)

Padre no hay más que uno 5

El cine Fuenseca (plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Padre no hay más que uno 5. Algunos padres experimentan la angustia del “nido vacío” cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del “nido repleto”: nadie se va de casa. (FILMAFFINITY)