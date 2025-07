«Esto es solo el inicio de un largo camino lleno de canciones»

-¿Cómo está viviendo esta etapa de su carrera con el lanzamiento de «Llévame más lejos» y la gira?

-En principio te diría que como un sueño y, luego, realmente, como lo he vivido siempre. Al final, mi vida desde hace muchos años es un constante trabajar, disciplina y seguir. Y no necesariamente dejarme mecer por las mieles del éxito, sino ser consciente de lo importante que e s mantener la ilusión del principio seguir trabajando cada día.

-¿Y qué le inspiró a escribir esta nueva canción?

-El hecho de ser consciente de que tenía que dar un cambio en mi vida. He vivido muchos cambios sucesivos y determinantes. Mi vida ha sido un ir y venir constante, dejar atrás peso y cosas que ya no me servían. Eso me ha permitido centrarme mucho mejor en lo que tengo que hacer: mi música, llegar a más gente.

-¿Qué mensaje quería hacerle llegar a los oyentes con este tema?

-Que hay que atreverse hacer lo que soñamos. Porque si no nos atrevemos, ni siquiera vamos a imaginar que eso puede llevarnos a algún lugar. Esta canción es eso: una declaración de intenciones y una carta de navegación para animar a quien tenga un sueño a que lo cumpla.

-A nivel sonoro, ha trabajado también mucho la producción, ¿cómo ha sido trabajar con Tato Latorre? ¿Qué buscaba encontrar en esta producción?

-Abrirme a nuevos públicos sin perder mi esencia. He trabajado como mencionabas con Tato Latorre, productor de Dani Fernández, Funambulista, Antonio Orozco, Despistaos... y con él buscaba abrir mis sonidos al gran público. Si escuchas a Gato Ventura verás que hay muchísimo rock, pero también un intento de que más gente pueda empezar a empatizar con mi música.

-Ahora está girando. ¿Cómo vive esta experiencia del directo y la conexión inmediata con el público?

-La gira comenzó en febrero, pero mi vida es una gira constante. Vivo de la música y necesito tocar para poder seguir viviendo y trabajando. La verdad que está siendo una experiencia maravillosa: cada vez hay más gente que canta mis canciones con más fuerza. Aunque tengo una espinita pendiente: aún no he tocado en Córdoba y me encantaría en algún momento poder tocar en mi ciudad, sería un sueño.

-¿Le ha sorprendido la acogida del público?

-Muchísimo, a dos días de haber lanzado el nuevo tema ya había gente cantándolo apasionadamente en los conciertos. La verdad es que cada una de las ciudades está siendo especial, cada concierto es único, pero todos tienen en común que cantan mis canciones, y eso, estando a 800 o 1.000 kilómetros de casa es muy reconfortante. Es algo que nunca imaginé que podría pasar.

-¿Siente entonces que está en una nueva etapa musical, una nueva etapa de su carrera?

-Sí, sin duda. Esta es una nueva etapa que va a desembocar en el lanzamiento de dos discos: uno en acústico y otro en eléctrico. Son distintos, pero compatibles. Es el momento de apostar fuerte. Esto es solo el inicio de un largo camino lleno de canciones.

-Habla de nuevos discos, ¿cómo suele ser el proceso creativo de Gato Ventura?

-Siempre tengo canciones nuevas. Cuando saco una, ya he escrito tres o cuatro más. Cada una nace de una forma distinta, la verdad: una melodía, una frase, una idea... Me inspiro en mi vida, eso sí. Eso es lo que hace que la gente conecte con mis temas.

-Y para quien le vaya a escuchar por primera vez después de esta entrevista, ¿que le diría?

-Diría que no piensen en estilo, que me escuchen con la mente abierta. Si alguien escucha una canción y le gusta, que pruebe con otra y otra. Cada canción es un mundo.

-Por último, ¿qué sueños, a corto plazo, le quedan por cumplir?

-Mi mayor sueño ahora mismo sería tocar con Medina Azahara antes de que se retirasen. Desde aquí lanzo el reto a cualquier promotor que me lea, todavía no hay nadie que me haya hecho coincidir con mi señor padre desde el año 2007. Si puede ser en Córdoba, mejor. Y a partir de ahí, también hay colaboraciones que me gustarían. La música es muy amplia y hay tantos sueños como canciones.

