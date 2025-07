El Arrebato refresca con su rumba-pop la noche de Priego

Con una eficaz mezcla de rumba, flamenco y pop, El Arrebato ha conquistado este sábado en Priego al numeroso público que se ha dado cita en el concierto que ha ofrecido en el recinto ferial de la localidad de la Subbética dentro de su gira 'Una tarde cualquiera'.

La experiencia de Francisco Javier Labandón Pérez, con diez trabajos discográficos a sus espaldas y la autoría de algunos hits de las listas de éxitos de las últimas décadas, se ha dejado notar en la calurosa noche prieguense, metiéndose al público en el bolsillo desde los primeros compases de su actuación, con baladas coreadas al unísono y en las que Labandón, con su particular estilo y letras sinceras, ha dejado claro la importancia que el amor tiene en su vida. Durante las casi dos horas de actuación, El Arrebato, arropado por una magnífica banda, ha repsado temas ya clásicos de su repertorio, que ha ido intercalando con los que conforman su último trabajo discográfico y que da nombre a la gira, dentro de su particular propuesta llena de frescura y en la que combina pop, flamenco y rumba en un repertorio en el que no faltaron Dame cariño, Primaveras en el pelo, Poquito a poco o Búscate un hombre que te quiera.

Mascarón

El concierto de El Arrebato se enmarca en la agenda anual de festivales Mascarón, que tendrá su próxima cita en el Festival Nacional de Jazz (Jazzándaluz) que alcanza su novena edición. En concreto, este año se contará con la participación de Dixielab (miércoles30 julio), Nacho Loring quintec (jueves 31 julio), Veículo Longo (viernes 1 agosto) y Dorantes y la Big Bandarax (sábado 2 agosto).