Los montillanos Dany Ruz y Juan Carlos Rubio ganan dos premios por ‘All you need is love’

All you need is love, el último cortometraje dirigido por el director montillano Dany Ruz, con guion de su paisano Juan Carlos Rubio, ha sido reconocido este fin de semana con dos importantes galardones en su recorrido por festivales nacionales. Por un lado, la película ha obtenido el Premio del Público en el Festival Ibérico de Cine de Badajoz, uno de los certámenes más consolidados del panorama nacional, con una dotación económica de 1.000 euros. El festival, celebrado en el emblemático Teatro López de Ayala, es conocido por su cuidada programación y su trayectoria como plataforma para obras que han sido posteriormente seleccionadas en los Premios Goya.

Por otro, All you need is love también se ha hecho con el Premio al Mejor Cortometraje en la Muestra de Cortos Suso de Marcos, celebrada en la casa Muso Suso de Marcos, en Málaga, un espacio emblemático de la capital andaluza. Este reconocimiento, acompañado de un premio de 500 euros, se suma al respaldo del público y la crítica a una obra que combina humor, memoria e identidad.

Con estas dos distinciones son ya once los galardones conseguidos por todo el territorio nacional, que se suma a las 26 selecciones de la cinta para participar en festivales de toda España.

El equipo del corto, en el set de rodaje. / CÓRDOBA

Argumento

Ambientado en los años sesenta del siglo pasado, la obra transporta a los espectadores a una época de profundos contrastes entre la tradición y la modernidad, con la llegada de The Beatles al país como telón de fondo.

La historia concebida por Juan Carlos Rubio sigue a Mari Carmen y Asunción, dos jóvenes que aspiran a entrar en la Sección Femenina, pero cuya visión del mundo se verá sacudida por el impacto cultural de la icónica banda británica. A través de una combinación de humor y costumbrismo, el cortometraje explora temas de identidad, represión y libertad con una mirada fresca y contemporánea.

La producción ha sido llevada por la sevillana La Favorita Produce, con participación de Imprevisible Films y respaldo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. En el apartado técnico, destacan numerosos profesionales cordobeses, como el propio director Dany Ruz, junto con Andrés Berlanga, María Garal o Noah Rodríguez.