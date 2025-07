Las Migas despliegan este jueves en el Festival de la Guitarra la fuerza de 'Flamencas'

El Festival de la Guitarra de Córdoba se adentra en la recta final con un grupo veterano, Las Migas. Con veinte años de carrera musical y seis discos de estudio, se han convertido en una de las bandas españolas más internacionales. Nominadas tres veces a Grammy Latinos, premio que obtuvieron en 2022 por Libres, el cuarteto de origen catalán y profundas raíces andaluzas ha dado conciertos en más de cincuenta países y aunque el galardón las catapultó a la fama, aún son más conocidas fuera que dentro de España. En 2024, la banda hizo una gira de más de veinte conciertos por Estados Unidos y Canadá, que continuará durante todo 2025, centradas en el flamenco fusión.

La pasada primavera, estrenaron su nuevo álbum Flamencas, en el que Las Migas rinden homenaje a la esencia misma del género. En este trabajo, no se cortan y tocan todos los palos, con tangos, bulerías, cantes abandolaos.. en los que reivindican a su manera las raíces del género, con letras cargadas de contenido y de esa defensa constante de la libertad como valor primigenio.

Sus canciones no dejan a nadie indiferente, apelan al sentimiento con mensajes contundentes como el de Celos: "No quiero tener celos/yo a ti te quiero libre, gitana/ y que vuelvas con el viento / no te amarro conmigo / no podría ser". Marta Agustina Robles (guitarra y dirección), Alicia María Grillo (guitarra), Paula Ramírez (voz) y Laura Pacios (violín), acompañadas por Guillem Arnau (percusión) y Oriol Riat (bajo y contrabajo) se subirán este jueves al escenario del Gran Teatro para demostrar la fuerza de una banda que ha conquistado a miles de seguidores y que habla su propio lenguaje.

El guitarrista flamenco Jesús Guerrero. / CÓRDOBA

El festival recibirá hoy a otro flamenco, el guitarrista gaditano Jesús Guerrero, que contará con la colaboración especial de Alba Carmona. Compositor musical de numerosos espectáculos de baile, en 2024 lanzó su último disco, Poema del cante jondo. Esta noche estará en el Teatro Góngora con Paquito González a la percusión, José Manuel Posada Popo en el bajo eléctrico, Los Makarines, a las palmas y coros.