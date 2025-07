La dupla de moda descarga su fascinante arsenal en el Córdoba Live

Borra de tu agenda todo lo que tenías apuntado para este miércoles. El festival Córdoba Live ha programado en El Arenal una de las propuestas más excitantes y bizarras de la escena musical de los últimos años: Ca7riel y Paco Amoroso. Música efervescente, evaporada al calor de su brutal Baño María Tour.

Son dos tipos de Buenos Aires, re‐locos y súper-puestos, y son dos brillantes músicos que, a golpes de descaro y de talento, no paran de derribar prejuicios. No esperes un concierto porque será algo más grande. Nadie como ellos sabe agitar las orejas, las piernas y los cerebros de medio planeta.

Ca7riel y Paco Amoroso se conocieron de muy niños y, automáticamente, comprendieron que estaban (des)hechos el uno para el otro (y viceversa). “Desde los seis años que somos culo y calzón”, eso dicen.

Y en este 2025, puro año esotérico, se han convertido en el dúo de referencia del circo del pop, y ya son mucho más que un par de f*****g celebrities después de su paso por el Tiny Desk.

Desde allí llegó el reventón, sí, pero lo de Ca7riel y Paco Amoroso ya se venía comentando desde hace mucho tiempo. Y no: no parece serio escribir “mucho tiempo” cuando los protagonistas de esta historia acaban de aterrizar en la treintena, pero es que hace 15 años, en los corrillos intelectuales y vanguardistas de Buenos Aires (del Niceto al Club del Vino, entre otros muchos) se hablaba ya de unos niños que tocaban como dioses y que se hacían llamar Astor y las Flores de Marte (el nombre del grupo ya era una declaración, y no sólo de intenciones).

En esa banda estaban Ca7riel y su amigo Ulises (Ca7riel se apellida Guerreiro, y Ulises –Paco Amoroso– casi igual, Guerriero: no son hermanos, son otra cosa). Y lo que hacen tampoco es sólo música. Es trap universal y puro, con t de trance. Es otro lenguaje que deja secas las lenguas y los paladares. Es la perversión hecha mudanza, la moda como herramienta, una interferencia en bucle, el definitivo vórtex austral.

Sus antecedentes

Por todo esto, es realmente imposible adivinar por dónde se escaparán esta noche cuando crucen las arenas movedizas de los aledaños del estadio antes conocido como El Arcángel. Pero, por si acaso, podemos acudir a sus referentes: David Bowie, Gustavo Cerati, la Marvel, el punk, Pantera, el synth-­‐pop, The Cure, Morrissey, Charly García, Billy Idol, Joy Division, Megadeth, Michael Jackson, Yes, Metallica, Marilyn Manson, María Elena Walsh o nuestros vecinos granaínos PXXR GVNG.

Yumber Vera Rojas, periodista venezolano y una de las firmas más interesantes del cogollo cultural porteño, lo explica así de bien: “(Ca7riel) es uno de los mejores músicos argentinos de los últimos tiempos, lo que evidencia, por ejemplo, a través de su guitarra. Cada vez que la desenfunda, sintetiza a Luis Alberto Spinetta con Prince”.

Hace dos o tres años, Ca7riel y Paco Amoroso actuaron en una pequeña sala de Madrid. En esa ocasión, les sorprendió que su público rondase el doble de su edad. Y el 29 de noviembre, del año pasado presentaron el álbum que ahora los lleva de gira mundial en la sala But de Madrid. Seis meses después, han reventado el espacio antes conocido como Wizink Center. Y ahora están aquí, en la orilla del Guadalquivir.

Uno de sus primeros mentores en España fue nuestro legendario icono local Álvaro Tarik. Los descubrió en el vídeo de su hit Mc Fly, y supo ver inmediatamente que entre la arrogancia y el escapismo suelen encontrarse tesoros inesperados. Mc Fly, con su soberbia humilde y su elitismo de saldo, representa la riqueza que siempre se oculta entre las ruinas. Será uno de los muchos temazos de esta pareja megaecléctica que este miércoles hará temblar los meandros, los remolinos, los peces y los gatos de esta ciudad.

A las 20 horas será la apertura de puertas y el concierto empieza a la 21 horas. Los DJ's invitados son Pau Grima y Juanma Fernández, y sus sesiones serán después del concierto.