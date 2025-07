Una pequeña revolución con fe en el poder del teatro

«Somos jóvenes, nos gusta el teatro, ¿por qué no creamos algo nuevo?» En una sala cualquiera hace siete años, sin focos, con atrezo donado y telón propio, trece jóvenes aguilarenses (Gloria Ordóñez, Miguel Ángel Muñoz, Francisco Javier Palma, Ángeles Palma, Amador Albalá, Noelia Esojo, Inma Casaucao, Mari Carmen Fernández, Francisco Jesús Cabezas, Jaime Jiménez, Manuel Romero, Ana Martín y Pablo Leiva) encendieron una chispa con esta pregunta: un teatro joven, entusiasta y comprometido. No tenían presupuesto, ni local propio, ni siquiera certezas de que su apuesta por un movimiento cultural activo y atractivo en Aguilar tuviera futuro. Una pregunta que surgió del amor y una fe obstinada en el poder del teatro. Así nació la Asociación Cultural Ochavada Teatro, que hoy siete años después no solo ha sobrevivido, sino que ha marcado huella en el alma cultural de la provincia de Córdoba tiñendo de estímulos la vinculación entre el compromiso, la libertad y la expresión en varias disciplinas como el baile y el teatro.

El nombre de Ochavada rinde homenaje a la plaza icónica de Aguilar, pero también evoca su espíritu: múltiples caminos que convergen en un mismo centro y los cuales tienen salidas en distintas direcciones. Un latido de una generación valiente que se centra en el deseo de autonomía en las obras que realizan y sin limitaciones, desde el primer detalle hasta el último. Corría 2018 y la mayoría de los fundadores ni siquiera habían terminado sus estudios. Otros compaginaban trabajos con ensayos nocturnos en garajes, salones y cocheras. Con la necesidad urgente de contar historias desde Aguilar, con su acento, con su gente.

Su ética es básicamente buscar el bienestar humano a través de las artes escénicas, lo que influye en el conocimiento propio como persona, la mejora de la autoestima y la aceptación y trabajar en grupo. «Somos una asociación libre, diversa y abierta a que todo el mundo se pueda expresar», afirman, pero «hay que tener un mínimo de calidad para abrir el telón».

Amor por las artes escénicas

Así, desde Aguilar de la Frontera, que aparecía en los mapas teatrales de la provincia por su Noche de la Media Luna o sus teatros de cofradías, comenzó una pequeña revolución silenciosa con montajes valientes, dramaturgia original, adaptaciones inéditas y musicales, talleres para jóvenes y niños, teatro para todas las edades, colaboraciones, tardes de juegos, Aguilar Zombie y talleres de bailes de diferentes etnias en la Noche Negra y en colaboración con otras asociaciones. Si ya es difícil echar a andar una asociación cultural normal, Ochavada Teatro, sin la ayuda de voluntarios y amigos que han colaborado no hubiese sido posible. Se distingue por inculcar el amor a las artes escénicas, a la mejora de la expresión corporal, a expresar emociones y que no dé vergüenza hablar en público.

Escena del musical 'Tierra de fantasía'. / Gema Albornoz

Entre las actividades que más han dado que hablar en la localidad se encuentra Aguilar Zombie, donde participaban más de 300 personas. Otra de ellas es Tierra de Fantasía, que se ha convertido en una trilogía desde su nacimiento en la época covid; la segunda fue totalmente original con acompañamiento de la banda municipal de música Sebastián Valero y la tercera, que está por suceder.

Siete años después, Ochavada Teatro ha puesto en pie más de 20 obras, ha dejado huella en las decenas de chavales y niños que encontraron su voz en un taller de expresión corporal, en vecinos que descubrieron un teatro diferente, que también hablaba de ellos, y gracias a esta compañía muchos niños no solo vieron, sino que vivieron una obra en vivo y directo.

En lo que respecta al ámbito asociativo local, admiten que «falta un poco de comunicación entre asociaciones». Además, echan de menos más guía, información, indicaciones y dirección de las instituciones a la hora de solicitar ayudas o resolver cuestiones administrativas requeridas para la celebración de ciertas actividades. Y se quejan de que el horario laboral de las instituciones es, normalmente, incompatible con la resolución de la tramitación adecuada para las actividades a realizar.

Otra de las cuestiones críticas que creen que habría que resolver es la cesión de espacios en Aguilar. La directiva reconoce «haber estado sobreviviendo a base de caridad de compañeros y amigos para guardar lo que ya poseen», teniendo en cuenta que han ido recogiendo donaciones de atrezo durante estos años. En su nuevo local, cerca del que será el Teatro de Aguilar, donde han hecho una inversión, esperan seguir creciendo. Sueñan con tener un espacio cedido dentro del que será el futuro teatro y en donde poder celebrar sus clases, talleres de expresión, etcétera.

Entre sus planes a corto plazo se encuentra la celebración de talleres de teatro de verano, que culminarán en una obra final y el cierre de la trilogía de Tierra de Fantasía 3: El reinado de las sombras, un musical original y propio, con baile y teatro que estará protagonizado por los villanos y villanas más conocidos en el mundo de la fantasía. Y para verano de 2026 ya están preparando otro musical «original, grande y espectacular», afirman.

La semilla de Ochavada ha ido germinando a lo largo de estos años, ya que los niños que han colaborado en sus actividades ya crean y participan activamente en las obras de teatro de sus colegios y otras asociaciones o cofradías. Su espacio actual está abierto para ser cedido a todo tipo de actividades culturales, propagando y fomentando diversos tipos de expresión artística.

Cada obra, desde cero

En un lugar como Aguilar, donde la tradición del teatro late con fuerza y la historia susurra en cada rincón, la Asociación Cultural Ochavada se vuelca creando desde cero cada una de sus obras, alzándose un espacio oxigenado para el alma y el cuerpo.

La junta directiva actual, formada por cuatro personas, ha cambiado recientemente. No obstante, la libertad de expresión no es solo una idea abstracta, sino un cuerpo en movimiento, una voz que se atreve a sonar de forma individual, una emoción que encuentra forma en la danza, el teatro y el gesto. Porque cuando un cuerpo se mueve libremente también se libera una comunidad.

En cada taller, en cada obra, se rompe la rigidez del día a día y Ochavada demuestra que la cultura es refugio, pero también una puerta abierta. Una puerta que invita a ser, a sentir, a decir sin miedo. Y en tiempos en los que, a veces, parece más fácil callar que hablar, quedarse quieto que incomodar, espacios y asociaciones como esta nos recuerdan que la libertad se cultiva en lo pequeño y de forma original: un grupo de vecinos que se atreven a explotar el arte en un escenario improvisado y los momentos compartidos durante y tras el ensayo. El corazón ochavado de Aguilar late un poco más fuerte gracias a quienes se expresan desde la dedicación, la creatividad, el respeto, la diversidad, la empatía y la libertad. Y donde moverse, juntos, es también una forma de resistir, de sanar, soñar y crecer.

