'Cecilia', la prueba de que el cine y la bicicleta no tienen sexo ni edad

Más que un cortometraje, una experiencia de superación. Así lo han vivido las más de veinte vecinas de Santa Rosa que han participado en la elaboración de Cecilia, el corto ganador del Certamen Revelo Minuto de la Plataforma Carril Bici, que promueve el uso de la bicicleta en Córdoba, y que ha tenido como protagonistas delante y detrás de la cámara a un grupo de mujeres mayores.

La idea surgió en la proyección de la película Orgullo vieja en una de las sesiones del cinefórum que tiene lugar desde hace dos décadas en el centro cívico norte. Este documental que fomenta el empoderamiento de las mujeres de cierta edad sembró en ellas la idea de hacer algo parecido. Sin tiempo que perder, se pusieron manos a la obra bajo la dirección de Miguel Ángel Muñoz, un enamorado del séptimo arte y de la participación ciudadana, que se puso al frente de un proyecto improvisado que no solo ha demostrado que el cine no tiene edad sino que se ha hecho con un premio. "Me propusieron grabar algo y, dándole vueltas, se me ocurrió participar en este certamen de vídeos de un minuto en favor de la bicicleta", explica sincero. A partir de ahí, empezó la revolución. "Hice un cásting de cámara, elegimos a unas cuantas mujeres que daban bien y repartimos el resto de tareas de producción, vestuario, sonido y demás". En un par de meses, Cecilia vio la luz. "Es increíble cómo se puede contar una historia con tantos ingredientes en solo un minuto", explica Muñoz.

Conchi Valle encarna a la protagonista en una de sus tres edades. "El corto cuenta la historia de una niña, cuyo papel hace la hija del director, a la que su padre no deja montar en bicicleta por machismo, porque dice que es cosa de hombres, y cómo por un accidente acaba renunciando a su ilusión", explica. A Cecilia se la verá después a una edad madura y de mayor, cuando se enfrenta a sus miedos con ayuda de las amigas y vuelve por fin a montar en bicicleta. "El cine me encanta y hacer una película entre todas ha sido algo muy bonito". En eso coinciden el resto de mujeres, algunas de las cuales han cumplido así el sueño de su vida. Es el caso de Toñi, de 70 años. "Para mí, esto ha sido un triunfo personal, llevaba mucho tiempo aislada, con fobias, apenas salía de casa, y esto me ha devuelto la vida, soy otra persona", dice convencida.

Maritza Sánchez, colombiana afincada en Córdoba desde hace once años, es una de las actrices. "El cine nos ha servido para ver todo el trabajo que hay detrás de la cámara y la paciencia que tienen que tener los actores porque cada escena hay que repetirla muchas veces", explica. Mari Ángeles López tenía experiencia en el teatro, pero ha disfrutado a lo grande con el cortometraje. "Llevo años haciendo teatro aficionado, pero el cine ha sido un descubrimiento, una forma de superación, repetiría sin dudarlo". Según Gema Jiménez, "el cine nos rejuvenece, nos enseña a hacer muchas cosas y nos da vida".

El director está encantado con la entrega de su equipo. "Tengo oro en mis manos, tienen una energía increíble y como productoras no tienen precio porque consiguen todo lo que se proponen", confiesa, mientras adelanta que podría embarcarse en más proyectos. No da más pistas. Habrá que estar atentos por si sorprenden con alguna nominación inesperada.

Suscríbete para seguir leyendo