El Australian Guitar Quartet lleva la guitarra clásica al Teatro Góngora

El Festival de la Guitarra aterriza esta noche en el Teatro Góngora con el cuarteto Australian Guitar Quartet, integrado por cuatro prestigiosos guitarristas clásicos australianos: Andrew Blanch, Vladimir Gorbach y los hermanos Grigoryan. Su repertorio incluye tanto piezas clásicas como un repertorio actual que incluye composiciones de Pat Metheny, entre otros. Los asistentes al recital podrán escuchar composiciones de Piazzolla (con arreglos de Cagaly) de Fuga y Misterio, a Bach (con arreglos de Smith) de Brandenburg Concert No. 6 y a Bizet (con arreglos de Kanengiser) con algunas selecciones de Carmen Suite, en la primera parte. Tras el intervalo, el cuarteto ofrecerá dos temas más, Road to the sun de Pat Metheny y dos piezas de Bellinati: Un amor de valsa y A furiosa.

Está previsto que el concierto comience a las 20.30 horas y todavía quedan entradas disponibles con un precio de entre 12 y 15 euros.

Australian Guitar Quartet. / CÓRDOBA

Actividades complementarias

Además, dentro de las actividades complementarias, este lunes, Casa Árabe acogerá una conferencia de Ángeles Cruzado, investigadora y profesora del Máster Interuniversitario Investigación y Análisis del Flamenco, y cuya intervención versará sobre Guitarristas flamencas de ayer y hoy: Barreras, logros y desafios. La charla empezará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. La conferencia forma parte de las XXI Jornadas de Estudio sobre historia de la guitarra: tocaoras, concertistas y profesoras de guitarras flamencas.