El blues de Danielle Nicole Band viaja de Kansas City a Córdoba

El sonido del blues más auténtico sonará este sábado en Córdoba. La banda de Danielle Nicole, originaria de Kansas Citi y una de las voces más poderosas del blues moderno, recalará hoy en el Festival de la Guitarra. Esta figura del blues estadounidense, elogiada por su estilo conmovedor e inventivo y por su presencia única en la mezcla de rock, soul y blues, presentará su último álbum, The love you bleed, en el que reafirma su posición como una fuerza creativa dentro del género. Danielle explora el amor desde múltiples perspectivas.

El tema Make Love es una invitación a superar conscientemente el dolor eligiendo el amor, la familia y la comunidad en los momentos difíciles; How Did We Get to Goodbye expone con honestidad la amargura en una relación sin héroes ni villanos; y Love On My Brain fusiona el R&B y el blues, expresando un deseo que va del coqueto a lo profundo.

Ganadora de ocho y miembro del Salón de la Fama de Kansas City, Nicole ha sido aclamada por su habilidad vocal y su virtuosismo en el bajo. Nicole viene de una familia de cantantes. Su abuela, Evlyn Skinner, era cantante de una big band y su madre le enseñó todo lo que sabía mientras ella crecía escuchando todo tipo de música. Con 12 años, se subió por primera vez a un escenario para un programa de blues y ahí supo que la música sería su forma de vida. Las personas interesadas aún pueden adquirir sus entradas (8 a 21 euros). El concierto empezará a las 20.30 horas en el Gran Teatro.

Rafa López, en el Quiosco de la Música

La jornada de este sábado 5 de julio incluye además una actuación gratuita en el Quiosco de la Música del Paseo de la Victoria a las 22 horas a cargo de Rafa López, que presentará al público cordobés Ray Lowe y The blues experience con la participación del alumnado del laboratorio de improvisación que ha impartido en el Festival de la Guitarra. La idea nació de sus 25 años de experiencia en las aulas y más de 35 años en los escenarios. Esta formación está pensada para desarrollar una performance conjugando guitarra, bajo y set de batería. Los tres instrumentos estarán disponibles para la improvisación individual y grupal. El concierto estará abierto al público general como parte de la programación oficial del festival.