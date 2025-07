«La música nos hizo viajar, nos llevó por primera vez a Andalucía y flipamos»

Este sábado 5, Eva Amaral y Juan Aguirre ofrecerán un concierto dentro del festival Córdoba Live en el recinto de El Arenal, con los temas de su último disco, Dolce vita, y que empezarán con la canción que da título al álbum.

-Este sábado estarán en concierto en el Córdoba Live, un festival de música urbana, latina y reguetón dirigido sobre todo a un público joven. Amaral parece una rareza en el cartel. ¿Se ven como un grupo todoterreno?

-No sé si diría todoterreno porque tenemos un sonido muy definido y desde luego nosotros venimos de otro tipo de música. Pero lo cierto es que como fans de la música, sí que estamos abiertos a géneros muy distintos, muy diferentes y a músicas de épocas distintas, incluso de músicas muy anteriores a esta.

-Después de 5 años de silencio, regresaron con 'Dolce Vita', título del álbum y de una canción que suenaa testamento vital, incluso a epitafio. ¿Cómo nace este tema?

-Esta canción empezó primero con la música y luego Eva escribió la letra. Para nosotros, lo esencial es que nadie nos pueda arrebatar las pequeñas cosas que nos hacen flipar, ser felices y conectar con otras personas. Y luego está el sonido de las cuerdas, de los violines y de los chelos que son instrumentos reales que grabamos en Budapest porque es una canción que queríamos que tuviera mucha energía. Y ya que estamos, hago spoiler, esa es la canción con la que vamos a abrir el concierto.

-¿Siempre componen así, primero hacen la música y luego la letra?

-No, hay veces que tenemos el ritmo, otras que solamente tienes una frase y vas tirando de ahí, cada canción surge de una forma diferente.

-Usted compone con guitarra, ¿cuál fue su primera guitarra?

-Una muy mala, una imitación de una Fender Stratocaster, esa era mi guitarra de los 16 años. La vendí para comprar otra, mejor, una acústica y la verdad es que ahora me gustaría recuperarla, porque no era muy buena pero quisiera volverla a tocar y no sé dónde está la tienda donde la vendí, debe tenerla a alguien en Zaragoza.

-En este álbum, la palabra vida es la que más se repite en casi todas las canciones, que se crearon durante la pandemia. ¿Viene de ahí ese sentido vitalista que destila el disco?

-La pandemia marcó un antes y un después, pero de eso prefiero ni acordarme, pensar que no existió.

-La canción Viernes Santo nombra a Córdoba. ¿Surgió en una Semana Santa aquí?

-Nosotros somos, antes que músicos, muy viajeros. Piensa que vivíamos en Zaragoza y no habíamos salido apenas de la zona norte del país hasta que la música nos llevó por primera vez a Andalucía y alucinamos. Ahora mismo, tenemos muchos amigos y conocemos bastante bien Andalucía y Córdoba. Hay un punto de conexión entre nuestra tierra y la Semana Santa en Andalucía. En Aragón hay una tradición enorme de tambores, una mezcla de solemnidad y misterio. Independientemente de lo que sientas, más allá de las creencias de cada uno, es algo misterioso y solemne. Y eso también está en Córdoba, en Andalucía. Esa fue nuestra manera de mezclar en una misma canción algo sagrado con algo casi frívolo y profano. En Córdoba, hemos vivido muchas cosas. Hemos estado justo en el momento en el que se estaba preparando y hemos estado también en la fiesta de los patios y en distintas épocas del año porque tenemos amigos, gente del flamenco y no solo vamos cuando hay concierto. Vamos muchas veces a nuestra bola y nadie se entera, obviamente.

-En la música nunca hay muchas certezas porque cada trabajo es una apuesta. ¿Con los años se pierde el miedo a no gustar al público?

-Si lo que hacemos fuera parte de un plan seguro que saldría mal. En la música, planear demasiado es un error aunque, en la vida en general, creo más en el día a día que en los grandes planes. Lo que es una pasada de la música es que cuando haces una canción estamos Eva y yo como mucho, pero sabes que eso lo vas a compartir con una multitud. Por eso, lo que pueda pasar con una canción es siempre una sorpresa absoluta y es mejor que sea así.

-¿Escuchan música parecida, les gustan las mismas cosas?

-Escuchamos mucha música los dos y coincidimos en muchas cosas. Pero además hay una especie de contagio. Cuando empezamos a escuchar música electrónica, Eva fue la primera que me introdujo en ese mundillo. Uno de los dos se deja influir por una cosa y se la muestra al otro y acaba contagiándole. Además, nos contagiamos de la música de nuestros amigos, de gente que no se dedica a esto, pero nos un link con un vídeo de algo que han descubierto. Con la revolución digital, estamos a un golpe de ratón de cualquier cosa.

-¿Cuál ha sido el último descubrimiento?

Pues por hablar del último concierto que vi aquí en Madrid.. Ca7riel y Paco Amoroso, que ya son una propuesta muy potente. Cuando compré las entradas para el concierto, acababa de publicarse el Tiny Desk que los hizo famosos. El concierto estaba lleno, me han gustado mucho. Últimamente, he escuchado también a una artista portuguesa que se llama Maro y que me encanta y Mitsky, que ya ha publicado varios discos aunque yo la descubrí el año pasado.

-Cuando mirán atrás en estos más de 25 años de carrera, ¿ven que sus canciones han envejecido bien, se reconocen en ellas?

-Sí, en muchas sí, claro, porque recordamos muy bien el momento en que las escribimos y desgraciadamente hay algunas que hablan de cosas que nos han superado, aunque en general tampoco ha pasado tanto tiempo o quizás ha pasado muy rápido. Yo tengo la sensación de que el tiempo pasa muy rápido cuando no paras, cuando estás continuamente haciendo cosas y hay temas que parece que los escribimos ayer. La verdad es que tocamos prácticamente las canciones tal y como fueron escritas en su día.

Juan Aguirre y Eva Amaral. / CÓRDOBA

-Hay canciones como Moriría por vos, Te necesito o Sin ti no soy nada que tienen cierto toque machista. ¿Las harían de otra forma?

-Probablemente no porque no pretenden ser un ejemplo. Nosotros siempre hemos pretendido hacer como películas y reflejar sentimientos que son humanos. Moriría por vos es una canción de fiesta y esa frase no está escrita en sentido literal, la escribimos casi como una broma después de un viaje a Argentina.Te necesito habla más de cruzar fronteras y de no respetar las normas sociales y Sin ti no soy nada, habla de dependencia emocional, no es una canción de amor, ni es un ejemplo de cómo deben ser las relaciones, habla de sentimientos

-¿Cuál es el mejor regalo que les ha hecho la música?

-Viajar, viajar y viajar, sin duda. Te podría decir que lo más importante es que la gente haya hecho suyas nuestras canciones, pero eso es obvio para cualquier músico. Sin embargo, a nivel personal, creo que viajar te enseña muchísimas cosas, te das cuenta de que somos muy parecidos todos los seres humanos con independencia de nuestro color, de lo que creemos, que al final lo esencial de la vida de todo el mundo son las pequeñas cosas, la gente que quieres, que hay que encontrar el equilibrio en un mundo que a veces es muy raro y da igual la generación a la que pertenezcas. Creo que viajar te enseña mucho y te hace sentir pequeño dentro de la inmensidad del mundo.

Cuando se conocieron, Eva estaba en dos bandas y usted en una. Ella estudiaba escultura y usted arqueología. ¿Qué les hizo pensar que de ahí podría salir una pareja musical?

-Es que no lo pensamos, empezamos a tocar porque había algo que nos hacía sentir bien y la gente que nos veía en sitios muy pequeños lo flipaban. Y una cosa llevó a la otra. Yo creo que todo es una mezcla de suerte y de casualidad.

-¿Eva sigue esculpiendo?

-No, lo dejó hace tiempo, yo la he animado a que lo retome. Lo que sí puedo decir es que Eva tiene una parte muy de talento visual, en esta gira se puede ver bastante claro porque toda la parte visual del concierto ha salido de su cabeza Yo ahí no he tenido nada que ver más allá de recibir las piezas visuales que ella se imaginaba y que muchas de ellas las ha grabado y las ha editado ella. Esa formación en la Escuela de Artes sí que de alguna manera la ha ayudado a desarrollar ese talento.

-¿Cuál es su sueño a día de hoy?

-A nivel personal, me gustaría tener y esto es un deseo casi imposible, tiempo para hacer más cosas porque me paso todo el día con la música, incluso cuando viajo me llevo el ordenador y siempre tienes la sensación de que los días son cortos porque cuando haces algo que te apasiona, el tiempo se pasa muy rápido. Me gustaría que los días durasen más.

-¿La música es un trabajo?

-No, nunca, yo tuve otros trabajos cuando estudiaba y hasta que el grupo despegó, tuve trabajos de todo tipo, de supervivencia, pero la música nunca ha sido un trabajo, es un modo de vida, una pasión que además hace que te lo pases muy bien escuchando a otros músicos.

