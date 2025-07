El madrileño Cano pone a bailar al público de Córdoba Live en El Arenal

El recinto instalado en El Arenal para el festival Córdoba Live vivió este viernes otra noche memorable de la mano de David Cano Calleja, Cano para sus fans, una de las voces más cañeras del momento.

El artista madrileño ha fusionado pop y electrónica con toques flamencos en un estilo que destaca por su versatilidad y por unas letras de lo más particulares.

En sus temas, Cano habla del barrio y del amor. El cantante puso a cantar al público con temas como Se pone las Nike, All eyes on me, Escondido en tu habitación o Historia de un bandolero.