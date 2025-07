Dani Fernández desata su tormenta emocional en el Teatro de La Axerquía

«Pídemos que bailemos, al menos, una vez más». No hizo falta que lo dijera más de una vez. Bastó con que sonora su voz -esa mezcla de fuego contenido y ternura rota- para que el público se pusiera en pie, se dejara llevar y no volviera a sentarse. Dani Fernández convirtió este viernes La Axerquía en un refugio emocional, un lugar donde cantar y gritar en voz alta. Lo hizo con un concierto que no solo agotó en el marco del Festival de la Guitarra de Córdoba: llenó el aire de algo difícil de explicar y fácil de sentir.

La noche era espesa, calurosa, con ese calor cordobés que no da tregua ni ya entrada la noche. Pero lejos de incomodar, se convirtió en parte del espectáculo. Cuando sonó Clima Tropical, la conexión fue total. El calor ya no era tan asfixiante: era emocional, corporal, musical. La complicidad era tal que las altas temperaturas parecían la excusa perfecta para entregarse a un estribillo que hablaba de piel y música; Dani sonreía, mientras el público coreaba cada palabra convertido en una sola voz. Pero si hubo un momento que resumió la esencia de la noche, fue cuando interpretó Me has invitado a bailar. Pocas veces una canción logra esa emoción compartida, ese nudo en la garganta colectivo. Su voz, clara y honesta, atravesó el recinto como una caricia directa al alma. No hacía pirotecnia: bastaban una guitarra, una melodía y una verdad bien contada.

El cantante estuvo acompañado de una banda excepcional, que sumaba excelencia a su directo. Además, se situaban todos en una puesta en escena perfectamente medida, muy bien pensada para encajar con su Jauría. Cada músico era parte esencial de esa manada sonora que rugía y acariciaba con la misma intensidad.

Dani Fernández, durante su actuación, anoche, en el teatro de La Axerquía.

Derroche de energía

El ambiente fue impecable. Público entregado, respetuoso, eufórico en su máxima potencia y emocionado en lo profundo. Dani, no necesitó levantar la voz para hacerse escuchar, su voz rasgada y su tono cálido, su forma de mirar entre versos, su manera de agradecer con los ojos hicieron que cada canción se sintiera como una conversación íntima entre miles. Las voces del público se escuchaban a veces incluso por encima de la del cantante, que respondía emocionado, además, no faltaron las palmas en canciones y las ovaciones al final de prácticamente cada una de ellas. Fue un derroche de energía compartida y que se contagiaba entre artista y público. La Axerquía, bajo un cielo sin viento y con un calor que abrazaba a la vez que sofocaba, fue testigo de una noche que no se olvida. Dani Fernández no solo pasó por Córdoba: se quedó un rato en el corazón de cada de los presentes. Una noche más para el recuerdo dentro de un festival que hace tiempo demostró que llegó para llenar de arte y de música el verano en la ciudad de Córdoba.

Suscríbete para seguir leyendo