Bunbury interrumpe su actuación en Quito: "Todo el puto concierto..."

La gira de Enrique Bunbury está cosechando éxito tras éxito y por ese camino iba el concierto de Quito la pasada madrugada (en horario español) hasta que el aragonés interrumpió, ya en los bises, la interpretación de ‘El jinete’ para abroncar a una espectadora que estaba en la primera fila.

“Todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto”, empezaba su alocución muy enfadado el artista aragonés, que al principio de su gira ya había hecho un llamamiento a que no se utilizaran los móviles en sus conciertos para disfrutar de la experiencia. “Yo entiendo a la locura que hemos llegado, pero si estás en primera fila seguro que hay mucha gente a la que le gustaría estar ahí disfrutando, conectando, participando, cantando las canciones, utilizando las manos para algo más que sostener un puto apéndice tecnológico”, ha proseguido el músico claramente molesto con la situación. Mientras tanto, el público aplaudía a Bunbury y algunos grababan precisamente con sus móviles su intervención.

"Me han quitado la concentración"

“Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono y ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor. Yo de verdad que siento hayamos tenido que parar una canción en la que tenemos que estar concentrados, metidos dentro de la canción, porque a mí me ha quitado totalmente la concentración”, ha concluido el artista.

No es la primera vez que Bunbury expresa su incomodidad con el uso masivo de móviles durante sus actuaciones. Ya en declaraciones previas al inicio de la gira, había pedido a su público que viviera el concierto “con los sentidos, no con las cámaras”. En varias entrevistas ha defendido que grabar todo el espectáculo no solo impide disfrutarlo de verdad, sino que lo convierte en un objeto de consumo efímero más, destinado al archivo digital y no al recuerdo emocional.