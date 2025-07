El Festival de la Guitarra abraza el flamenco y el indie de Olga Pericet y Viva Suecia

Flamenco e indie en una misma tarde-noche. El Festival de la Guitarra de Córdoba ofrecerá este jueves una doble sesión de conciertos que abordarán dos géneros muy distintos. Por un lado, Olga Pericet y Daniel Abreu ocuparán el escenario del Gran Teatro a las 20.30 horas con su espectáculo La materia, para el que aún quedan algunos sitios libres, y por otro, Viva Suecia y Sexy Zebras prometen un concierto de alto voltaje para los privilegiados que se hicieron con su entrada. A estas alturas, ya no queda nada.

Considerada como una de las bandas más importantes del rock independiente nacional, su legión de seguidores podrán disfrutar en el teatro de La Axerquía de los temas ya legendarios que han situado en lo más alto a Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo y de las píldoras que han lanzado como adelanto de su próximo disco, como Sangre, Dolor y gloria y Deja encendida una luz.

Viva Suecia y Sexy Zebras estarán este jueve en La Axerquía. / CÓRDOBA

Viva Suecia tendrá teloneros a su altura. Antes que ellos, a las 21 horas, el grupo Sexy Zebras se encargará de caldear el ambiente (no les costará mucho a juzgar por el aviso naranja que mantiene Córdoba al rojo vivo) con los temas de su último álbum, Bravo, y canciones como Pogo, Mañana no existe o Marisol. Con suerte, a las cebras no se les derretirán las rayas.

Por su parte, los amantes del flamenco podrán disfrutar del espectáculo de la cordobesa Olga Pericet y Daniel Abreu sin necesidad de soportar las calores de julio. El Gran Teatro se estrenará mañana en el Festival de la Guitarra por todo lo alto, con el segundo episodio de La Leona, titulado La Materia y que no puede venir más al hilo de este festival, ya que forma parte de un tríptico inspirado en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres (Almería 1817-1892). Con la figura del padre de la guitarra española moderna como telón de fondo, Pericet se sumergirá en las entrañas del instrumento, en la madera, el olor, el sonido y el silencio. Un recorrido apasionante de una de las bailaoras más rompedoras del flamenco. Olga Pericet no solo pasará por el Festival de la Guitarra para presentar su espectáculo sino que impartirá el curso Marcajes y sentido corporal de baile flamenco del 4 al 6 de julio.

Diábolo Clasic Metal

Además, dentro de la programación infantil de esta edición, la compañía Hermanos Inconfundibles presentarán Diábolo Clasic Metal, un concierto al aire libre en el que en el José Alberto y Daniel Foncubierta harán que música, circo y humor se entremezclen con guiños al flamenco, la guitarra clásica y el rock, todo ello, sin perder el equilibrio con los malabares. La música que sonará será de Mozart, Beethoven y el propio Daniel Foncubierta. Será a las 11 horas, en el Bulevar Gran Capitán. Habrá que probar.

Suscríbete para seguir leyendo