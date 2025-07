El cordobés Luichi Leal hace del manejo del diábolo un espectáculo

Se llama Luis Leal, igual que su padre y es del Campo de la Verdad, de Córdoba. Le llamaban Luichi de pequeño y siempre se quejaba, pero “desde que mi padre me falta, decidí que fuera mi nombre artístico en homenaje a él” nos cuenta Luichi Leal que ha abierto la tercera jornada de la Feria de las Artes Escénicas de Palma del Río. Su espectáculo Re.Cuerda es una coproducción de la feria en colaboración con el Festival Circada de Sevilla. Y tiene como protagonista el diábolo. “La primera vez que cogí un diábolo fue un verano en Córdoba y me enseñó mi abuela Carmela. Luego lo abandoné, pero siempre me han gustado mucho los juegos de habilidad: el yoyó, el trompo, y en la adolescencia lo retomé. De repente, me daba muchísima tranquilidad y paz y me pasaba las horas jugando. Así, poco a poco lo fui haciendo mi profesión y mi oficio” expresa el virtuoso artista cordobés que nos atiende tras su espectáculo desarrollado en la sala La Caseta con el aforo prácticamente completo.

Luichi expone que Re.Cuerda es “un espectáculo que me sale a mí muy de dentro. Yo nunca había hecho una producción tan grande, siempre he trabajado haciendo números más cortos de formato gala de una duración de entre 5 y 10 minutos. Esta es la primera vez que tenía una inquietud, un mensaje y por eso decidí ponerme a hacer este espectáculo". Ha bebido mucho de su niñez para transmitir esos recuerdos. “Está basado en cosas que me han pasado a mí personalmente y en juguetes con los que jugaba de pequeño. El escenario es un desván, es un sitio mental” destaca el autor que sitúa esta escena en una caja llena de recuerdos el día que tuvo que desmontar la casa donde vivían sus padres que ya murieron. Ha terminado destrozado tras su espectáculo porque dice que “la parte final es bastante potente físicamente y todo eso se suma a los nervios, la tensión de no fallar y termino reventado”. Aunque con una gran ovación por parte del público.

En la tercera jornada también estuvo la artista malagueña Alessandra García se ha estrenado ante el público palmeño con su performance Los idiomas y un clásico como Ulises lo pudimos ver con la dirección de Ángel Calvente y la compañía de Antonio Campos en la sala Reina Victoria con gran afluencia de público. Atalaya Teatro es siempre sinónimo de éxito en la feria de Palma y así lo ha sido con su nuevo montaje El rey se muere con una magnífica interpretación de sus actores, algunos de ellos con muchos años de trabajo en la compañía. El Perro Producciones presentó en El Coliseo una versión contemporánea de La venganza de Don Mendo en una versión que intenta buscar la complicidad con el espectador. La noche terminó en el Paseo Alfonso XIII con Homo curiositatis de la compañía burgalesa Arawake que recorrió el paseo con un títere de más de 3 metros de altura con una música curiosa donde niños y adultos no pararon de asombrarse por su gigantesca envergadura.

La cordobesa Chicharrón Circo Flamenco presenta 'Empaque'

La jornada de este jueves viene cargadita de propuestas para todos los públicos. Esta mañana, la compañía de Ángel Calvente El Espejo Negro iniciará la programación a las 12.30 horas en La Caseta con El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide, una historia para niños a partir de 5 años que se reestrena y en la que se relata con títeres la historia «de un viaje sin retorno, lleno de peligros y aventuras».

A las 18.30 horas, Lucía Vázquez subirá el telón de la sala Reina Victoria con Normcore, una coreografía de forma diversa que trasciende a la danza. A las 20 horas, también en la sala Reina Victoria, la compañía cordobesa Chicharrón Circo Flamenco presentará al público palmeño y a los programadores Empaque, un espectáculo asentado en la poesía del circo, el flamenco y el humor. El estreno en Andalucía previsto para las 21 horas en la avenida Pío XX, que venía de la mano de Xarop Teatre, con el título de Insectos, ha tenido que ser cancelado a última hora, según la información facilitada por la organización de la feria, por lo que el público tendrá la siguiente propuesta teatral en el Coliseo a las 22 horas. En este caso será Lucas Escobedo y CNTC quienes presenten otro estreno en Andalucía, Farra, una fiesta barroca llena de locura, música, magia y acrobacia.

La noche acabará en la plaza de San Francisco. A eso de las 00.00 horas, Animasur dará rienda suelta a Buenas noches, Europa, una obra que se reestrena en Palma y que cuenta cómo la guerra obliga a un grupo de personas a migrar a otro lugar y abandonar todo lo que tenían hasta ese momento y constituía su vida. Una historia universal que pone el acento en la construcción obligada de un nuevo destino y al necesario ejercicio de olvido para volver a empezar. n