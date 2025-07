Texas abrirá esta noche un Festival de la Guitarra que empieza con dos ‘sold out’

Texas, el grupo escocés de pop y rock alternativo fundado a finales de los años 80 y encabezado por la cantante y guitarrista Sharleen Spiteri, junto a los hermanos Jonnhy y Gerry McElhone, abrirá este martes a las 22 horas el Festival de la Guitarra en el Teatro de la Axerquía. Será uno de los escasos conciertos que la banda ofrecerá en España este verano, que ayer pasó por el escenario del Real Jardín Botánico de Madrid. Tras vender más de 35 millones de discos con álbumes como White on Blond y The Hush, el quinteto lleva más de 35 años de música en directo y promete no defraudar al público, que tendrá que hidratarse bien para no morir en el intento, ya que Texas aterrizará en Córdoba en plena ola de calor, con máximas por encima de los 40 grados.

Este martes dará comienzo además el ciclo formativo paralelo del Festival de la Guitarra y lo hará con un curso de guitarra flamenca de acompañamiento a cargo de Juan Gómez Chicuelo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, que se prolongará hasta el miércoles. Dentro de las actividades complementarias organizadas este año, la Sala Galatea de la Casa Góngora inaugura a las 12 horas una exposición de instrumentos históricos titulada Las edades de la música, de Emilio Villalba y Sara Marina. Los interesados podrán visitarla hasta el 8 de julio en horario de mañana y tarde.

Programación del Festival de la Guitarra 2025 / CÓRDOBA

El Festival de la Guitarra arranca con la principal estrella internacional del cartel y con el anuncio de no hay entradas en dos conciertos, el de Dani Fernández, que estará en la Axerquía el 4 de julio y el de Viva Suecia y Sexy Zebras, que compartirán escenario también en la Axerquía el 3 de julio. Con un aforo de 3.500 personas, esta es la sala que acoge cada año los conciertos de mayores dimensiones del Festival de la Guitarra, que el miércoles 2 tendrá en las tablas a los No me pises que llevo chanclas, en su gira de 35 aniversario. La Casa Azul, que también está de celebración por sus 25 años como banda, completará junto a la leyenda del metal épico alemán, los chicos de Blind Guardian, el listado de artistas que se enfrentarán al público sin aire acondicionado de por medio.

Artistas locales

Este 42 Festival de la Guitarra de este año destaca por la presencia de mujeres, entre ellas, dos cordobesas, Olga Pericet y Vega, que estarán en el Gran Teatro el 3 y el 6 de julio respectivamente con dos espectáculos que están llamando la atención. La bailaora renovadora del flamenco presentará junto a Daniel Abreu La materia, segunda parte de la trilogía que empezó con La leona. Por su parte,Vega llegará al escenario de Córdoba el 11 de julio con Ignis, su álbum más íntimo en el que la artista promete mostrar la potencia de su directo acompañada por los músicos con los que ha grabado el álbum: Ricky Falkner, Xavi Mole, Víctor Valiente, Dani Ferrer, Angie Sánchez y David Soler. Hasta ayer, había entradas, pero según fuentes del festival, ya quedan muy pocas.

El cartel del Gran Teatro se completa con nombres como Las Migas, Danielle Nicole Band y Orianthi, una guitarrista australiana de blues y rock que ha trabajado con las grandes estrellas de la música y que ofrecerá un concierto acompañada por su banda.

Programación clásica

El programa clásico viene cargado de propuestas interesantes y variadas aunque dará comienzo este miércoles con un viejo conocido del festival, David Russell, mundialmente conocido por su virtuosismo.

A partir de ahí, se abrirá a sonidos muy diferentes, empezando por el de Sinouj & Antonia Jiménez, una mezcla de flamenco con sonidos árabes, mediterráneos, con toques de jazz; el cuarteto australiano de guitarristas clásicos que subirá el telón del Teatro Góngora el 7 de julio con obras de Piazzola, Bach o Pat Metheny; la guitarristanavarra Yhael May, intérprete también de piano, contrabajo, ukelele y voz, el Dúo de guitarras Siqueira Lima, en el que el brasileño Fernando de Lima y la uruguaya Cecilia Siqueira ofrecerán un repertorio que abarca lo clásico y lo popular, y como colofón el 10 de julio, el gaditano Jesús Guerrero, que interpretará su repertorio acompañado con percusión, bajo eléctrico, palmas y la voz de Alba Carmona.