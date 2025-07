El Córdoba Live llega al ecuador con otros seis conciertos por delante

La primera edición del festival Córdoba Live, que dio comienzo el 15 de junio con el sonido electrolatino y pegadizo de Juan Magán llega a su ecuador esta semana coincidiendo con la entrada del mes de julio. Tras el concierto de Los Pecos, que abarrotó el recinto instalado para albergar esta cita. Coincidiendo con el Festival de la Guitarra de Córdoba, El Arenal ofrecerá esta semana tres planazos musicales de distinto perfil al otro lado del río empezando este jueves 3 de julio con Oro viejo by Dj Nano, experto en pinchar grandes éxitos de la música electrónica de los 80 y 90 y contará con la actuación de OBK y Rebeka Brown. El 4 de julio, será Cano, una de las voces que más resuenan en el Spotify de los jóvenes, quien ocupe el escenario, con temas como All eyes on me, Escondido en tu habitación o Historia de un bandolero. Dj Nano competirá ese día con Viva Suecia y Sexy Zebras y con Olga Pericet mientras que Cano coincidirá con el concierto de Dani Fernández, que atrae a una legión de fans.

Por último, el 5 de julio, la banda zaragozana Amaral será quien ocupe el escenario del Córdoba Live, sin competencia en otros escenarios, ya que el Festival de la Guitarra, contra todo pronóstico, no hay programado este año ningún concierto en sábado en La Axerquía. Amaral presentará en Córdoba su trabajo La Dolce Vita dentro de su gira, que sonará por primera vez en Andalucía.

Conciertos por celebrar

El Córdoba Live, por cuyo escenario han pasado en los últimos quince días Rels B, JC Reyes, Cruz Cafuné y Maka, además de Los Pecos, hará un descanso hasta el miércoles 9 de julio, cuando está previsto el concierto de Ca7Riel y Paco Amoroso, un dúo que practica el trap experimental, hip hop, electrónica y pop oriundo de Buenos Aires y compuesto por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, que no son hermanos aunque todo indique lo contrario.

El 11 de julio, aterrizará en Córdoba el cantante, compositor y productor discográfico de 32 años Jesús Manuel Nieves Cortés, alias Jhayco, otro especialista del reguetón que promete llenar el recinto de El Arenal con los ritmos pegajosos y calentorros de sus álbumes, con temas como No me conoce o Cómo se siente. Será un sábado con distintas opciones musicales para el público de Córdoba. Mientras Jhayco se entrega al reguetón, en la Axerquía sonará metal alemán.

Antes de terminar, el ciclo, centrado en la música latina, dedicará una última noche a un artista español que sin dedicarse al reguetón sigue llenando estadios con una música de sello muy personal. Manuel Carrasco pondrá el broche final al Córdoba Live el 12 de julio dentro de su gira Tour Salvaje, en el que el cantante onubense presentará los temas de su disco Pueblo salvaje, una mezcla de «letras dignas de ser escuchadas y de músicas contagiosas que reclaman ser bailadas». Manuel Carrasco tampoco tendrá competencia el sábado 12, ya que el Festival de la Guitarra, que habitualmente acaba en sábado, esta vez termina el viernes.