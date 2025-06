"En un mundo convulso, la cultura es una tabla de salvación"

-La Feria de Palma le reconoce con un premio a la trayectoria. ¿Qué supone recibir este galardón?

-Hace ilusión. Yo creo que la comunidad de las artes escénicas y los que trabajamos en los medios de comunicación es una comunión bonita y además muy solidaria entre ellas. Creo que todos tenemos esa vocación de servicio público. A mí me hace ilusión, aunque me da también un poco de vergüenza, porque suena como rimbombante, aunque el actor, que al final ha compartido unas palabras con nosotros, Juan Vinuesa, me decía ayer, pero si es que llevas ya casi 30 años. Lo recibo con ilusión y sobre todo con muchísimo compromiso.

-¿Cómo vive la Feria de las Artes Escénicas de Palma?

-Lo vivo con expectación también y con esa sensación bonita de compartir con un público muy diverso algo que está ocurriendo ahí en ese momento. Esto parece una frase hecha, pero es que es así. No hay serie ni película que lo iguale. El acto del espectáculo en vivo hace disfrutar de montajes únicos que en un lugar lo puedes ver y sentir de una manera, y el mismo montaje verlo en otro lugar y sentirlo diferente.

-En un mundo tan convulso como el actual, ¿en qué se convierte la cultura para usted?

-En una tabla de salvación. Sí, lo vivimos en nuestras carnes hace cinco años, con el inicio de la pandemia y los diferentes confinamientos. La cultura es una tabla de salvación y en una posibilidad de futuro, también desde el presente. Porque al final la cultura nos abre ventanales, nos abre la posibilidad de ver otras realidades. Te das cuenta de que “lo diferente”, no lo es tanto y te puedes sentir muy identificado con ciertas propuestas. Y en un mundo tan convulso como el de ahora, en el que tú dices, ¿para qué? Bueno, porque yo creo que todo nos convierte en seres más críticos, en seres más empáticos también. El hecho ya simplemente de coger, comprar una entrada, sentarte en un patio de butacas y estar durante 90 minutos pendiente de una realidad sin ningún otro estímulo, sino estar viendo algo que se lleva haciendo miles de años, yo creo que eso también nos convierte en seres muy afortunados.