«De pequeña soñaba con esto, me dibujaba en una sillita de anea cantando»

-¿Qué supone como cantaora cordobesa actuar en la Noche Blanca del Flamenco y formar parte de una cita tan especial en su tierra?

-La verdad es que es algo muy especial para mí, por eso, porque soy cordobesa y lo llevo por bandera, además, joven, y es algo que llevo queriendo desde hace mucho tiempo... Es mi sueño, además de una gran responsabilidad, me da muchísima felicidad y satisfacción.

-El espectáculo con el que se presenta en La Noche Blanca del Flamenco se titula ‘Siempre Córdoba’. ¿Cómo va a ser este homenaje a su tierra y qué emociones espera despertar en el público?

-Como bien dice el título, el espectáculo va a ser un homenaje a Córdoba. Me gustaría que la gente pasara un buen rato, que sintiera que está en Córdoba, pero también que sienta ese carácter que tiene el cante y la música de aquí. Me voy a centrar en esos cantes propios, aunque también va a haber otros estilos y alguna que otra sorpresa.

-¿Y cómo es trabajar con Rafa del Calli?

-Nos conocemos desde muy pequeños, nos llevamos muy poco en edad y siempre hemos coincidido en muchos festivales y concursos alrededor de la provincia que a ambos nos ha arropado desde el principio y nos ha visto crecer. Siempre ha habido muy buena vibración entre nosotros, mucho compañerismo. Me siento muy cómoda trabajando con él y me alegra que este año cuenten con los dos.

-¿Y qué le parece el cartel de esta edición?

-El cartel en general me gusta mucho. Hay flamenco puro y también propuestas más de fusión, lo cual es bueno porque así se acerca el flamenco a todos los públicos. Me ha encantado ver en el cartel a los cantaores veteranos, a los grandes maestros del cante cordobés.

-¿De dónde le viene esa pasión por el flamenco?

-Aunque en casa nadie se dedica profesionalmente al flamenco, siempre ha estado presente. En casa se escuchaba y mis padres me llevaban a la peña de mi pueblo, en Cañada del Rabadán. Ahí veía el cante, y desde pequeña me llamó muchísimo la atención. Sentí que había algo especial ahí, algo que me movía por dentro.

-¿Y qué recuerda de su infancia en Cañada del Rabadán?

-Es un pueblo muy tranquilo porque es muy pequeño. Se vive muy bien, muy en paz. Siempre me he sentido muy querida por la gente del pueblo, siempre me han apoyado muchísimo en todo lo que hago. Guardo recuerdos muy bonitos y muy agradecidos de mi gente.

-¿Cree que ha tenido que superar más obstáculos para llegar hasta donde está por venir del entorno rural?

-Un poco. Al final tenemos menos acceso a formación artística. Hoy en día tenemos Internet, redes sociales, pero aún así no es lo mismo que tener una academia cerca o una programación flamenca continua. Para formarte al final te tienes que mover a Córdoba, Sevilla... a sitios más grandes. En un pueblo pequeño faltan esas oportunidades, pero con ganas y esfuerzo se puede.

-Y todo fue escalando hasta conseguir reconocimientos como la Lámpara Minera. ¿Qué ha supuesto en su carrera?

-Ha sido muy importante para poner en valor todo mi trabajo. Llevo muchos años no solo cantado, sino también estudiando. Para mí el flamenco merece respeto y dedicación y siempre he creído que hay que estudiarlo. Este reconocimiento es un hito y un sueño que me ha abierto muchas puertas y me ha confirmado que estoy en el camino.

-Hablando de sueños cumplidos. ¿Cuál diría que es el más importante que ha logrado?

-El poder dedicarme a lo que me gusta: ser cantaora. Desde pequeña lo soñaba, me dibujaba en una sillita de anea cantando... así que mi mayor sueño es ese, poder vivir de esto y formar parte de grandes programaciones.

-¿Y qué consejo daría a un joven que quiera dedicarse al flamenco?

-Que no es un camino fácil. Hay mucho esfuerzo, muchas dudas, pero con constancia y dedicación se puede. Que no desanimen si vienen de un pueblo o si no tienen cerca academias o referentes, porque con corazón, ganas y esfuerzo se puede llegar muy lejos.

Suscríbete para seguir leyendo