Rels B enciende el alma de Córdoba

Rels B ha aterrizado la noche de este jueves en el Córdoba Live con uno de los conciertos enmarcados en su gira mundial A New Star World Tour. Lo suyo no fue solo un espectáculo: fue una experiencia sensorial, un viaje emocional que dejó huella en cada asistente.

Desde que pisó el escenario, el artista mallorquín transformó el recinto en un universo propio, donde el tiempo se medía en versos y los latidos marcaban el ritmo de sus bases.

Después de cruzarse Latinoamérica, Córdoba fue su primera parada en este regreso a España del tour tan esperado por todos sus fans. El ambiente ya era eléctrico pero faltó que se apagara la luz para que todo explotara. En las pantallas apareció el cantante en un vídeo tomándose las uvas en Nochevieja, como si el reloj marcara las doce allí, en pleno junio. Justo después, se le vio entre bastidores, caminando hacia el escenario y fue como colarse por un momento en su cabeza antes del salto.

Fans durante el concierto graban los movimientos de Rels B sobre el escenario del Córdoba Live, anoche.

Entonces, sonó el primer tema: 1 de Enero, Punta Cana. Y todo cobró sentido. Más que una canción, fue una declaración: esto no es solo un concierto, esto no es solo un tour, esto es el inicio de algo nuevo.

A partir de ahí, Rels fue hilando una noche sin exceso de artificios pero con mucha verdad. Cantó varias canciones del nuevo disco, que da titulo a la gira y que lo ha terminado de posicionar como una de las grandes estrellas del panorama actual español, pero también tuvo tiempo de volver a canciones anteriores como Tienes el don o Buenos genes que hicieron despertar muchos recuerdos en los fans más veteranos.

Noche de pura energía

Desde el primer minuto, el artista dejó claro que su compromiso con el show y con el público iba en serio y que lo de anoche iba a ser pura energía. Sin público no hay show, dijo en más de una ocasión, dejándolo como el gran lema de la noche. Y la realidad, es que así fue: cada canción, cada gesto, cada mirada al público fue una forma de recordarlo. Se mostró además muy contento de estar en Córdoba, «de vuestra comida y de vuestros olés», compartía el artista.

Además, entre tema y tema, Rels B volvía a ser Daniel Heredia, sin olvidar sus raíces. Habló de su tierra, habló de Mallorca. Y habló con orgullo, repitiendo una frase que ya forma parte de su marca: «De la isla pa’ el fucking world». No sonaba como una pose, o como algo forzado, sino como un recordatorio de hasta dónde se puede llegar desde donde uno viene.

Cuando sonó Te regalo, el ambiente cambió. No fue una explosión, fue algo más íntimo. El público no solo cantaba la canción, sino que la gritaba con el pecho, como si cada verso llevara un nombre y apellidos muy concretos. Algunos la coreaban con los ojos cerrados, otros la grababan para su persona favorita, y otros directamente apuntaban directamente hacia ella. En ese instante, el concierto se convirtió en algo colectivo y sincero. La letra, tan cercana y real, tejió una red invisible entre desconocidos, recordando que, a veces, una canción puede decir justo eso que sientes pero a lo que no eres capaz de poner palabras. Y es que en ese momento, todos los allí presentes regalaban algo.

Anoche, en Córdoba, no solo se escuchó y disfrutó a Rels B, se sintió a Daniel Heredia. Porque cuando la emoción es real, ni el calor pesa. A pesar de todo, el público se entregó por completo desde el principio hasta el final. No fue solo un concierto: fue un encuentro entre artista y público.