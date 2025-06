"No hay mejor país que España, yo me quedo aquí aunque tenga que joderme y pagar más impuestos"

-Lleva usted más de 20 años en el candelero, ¿cuál es el secreto para mantenerse arriba?

-Pues yo creo que cuando yo comencé o cuando mi carrera se desarrolló, corrían tiempos de hacer las cosas a fuego lento y con cariño y despacito y las canciones calaron en las personas. Eso me ha ayudado a sobrevivir mucho tiempo en la historia de las personas, en su infancia, su adolescencia y su juventud. Mucha gente tiene recuerdos bonitos relacionados con mis canciones y eso no se borra, es maravilloso. Quizás ahora que el mundo es un poquito más rápido y más efímero no me hubiera sucedido, pero yo tuve la suerte de haber iniciado mi carrera con eso a favor.

-¿Cuándo supo que lo suyo era la música?

-Yo jamás pensé que iba a dedicarme a la música porque era el hobby que tenía desde muy chiquito, siempre me ha encantado tocar la guitarra, el teclado o cualquier cosa que tuviera, pero nunca pensé que me dedicaría a esto, lo que pasa es que una vez hice una canción, la presenté a una compañía discográfica y para mi sorpresa, les gustó y se convirtió en un éxito en Latinoamérica, ni siquiera en España. Me dijeron que había que hacer presentaciones y show y me preparé un poco y a partir de ahí, se convirtió en mi trabajo además de lo que ya era, mi hobby y mi pasión.

El flamenco siempre fue mi pasión aunque no me atrevo porque sería un intruso

-¿Cuáles eran sus referentes en los inicios?

Yo escuchaba muchísimo house, Roger Sánchez, Edith Murillo, Dani Tenaglia, muchos artistas de electrónica, de club, gente muy underground, poco comercial y también era muy fanático de la música que venía de Sudamérica como el merengue, la bachata, la salsa, con Juan Luis Guerra y muchísimos cantantes de bolero o cantadores españoles como Perales, Julio Iglesias o Nino Bravo. Yo he escuchado desde lo más clásico hasta lo más nuevo. Y por supuesto el flamenco, que siempre fue mi pasión aunque no me atrevo porque sería un intruso. Para mí es una maravillosa filosofía de vida, un arte al que yo no pertenezco porque no me siento preparado.

-¿Nunca tuvo un lado rockero?

-Sí, por supuesto, en inglés, Pink Floyd, Deep Purple, que me llegaba por parte de mi padre y mucho rock que me tocaba a mí por mi edad, pero más grunge, tipo Nirvana, Offspring y cosas así en inglés.

El electro es una música que habla de cosas triviales, es música para para pensar poco y sentir un poco más

-Eligió bien, el electrolatino ha resultado ser más rentable que el rock.

-Lo que pasa es que cuando yo empecé ya había mucho rock and roll. Yo soy un poco rarito y me gusta ir siempre a contracorriente. Ya había mucho rock, yo tenía muchísimos amigos con bandas de rock y de pop y a mí me parecía que no iba a ofrecer nada nuevo, iba a ser muy similar a lo que ya hacían mis colegas, y pensé en hacer algo diferente. Y efectivamente luego me fue bien, pero también me podría haber ido mal. Tengo amigos a los que les fue bien con el rock y con el pop. Toda la música es maravillosa y en cada estado de ánimo vale un género, vale una canción, vale un artista, vale un intérprete.

-¿El electrolatino solo vale para hablar de amor, no vale para canción protesta?

-No, no sirve para hablar la política, esas letras más sociales y reivindicativas van más con el rap, pero el electro es una música que habla de cosas triviales, es música para para pensar poco y sentir un poco más. Yo soy una persona muy reivindicativa a nivel personal pero a nivel artístico soy poco de política la verdad.

En España, pensamos que lo de fuera es mejor, irme fuera me ayudó porque mucha gente ni siquiera sabía que yo era español

-¿Cree que habría triunfado de no haberse ido de España?

-Eso ayudó muchísimo. No sé por qué en España no nos creemos lo suficiente que este país es maravilloso y que los españoles somos maravillosos, no nos creernos lo bien que podemos hacer las cosas y pensamos que lo de fuera es mejor. Por eso me ayudó, subí porque mucha gente ni siquiera sabía que yo era español. A día de hoy, puedo decir que tengo ambas nacionalidades, la dominicana y la española, pero yo soy español, nacido en Badalona. Y es verdad que en su momento ayudó porque tenemos ese mal los españoles de no creernos lo buenos que podemos ser.

Juan Magán estará este sábado en el Córdoba Live en El Arenal. / CÓRDOBA

-¿Y por qué volvió?

-Volví porque no hay país mejor que España, a pesar de los impuestos que pagamos. Ese es el precio que tengo que pagar por vivir en el mejor país del mundo.

-¿Nunca le ha tentado irse a Andorra para pagar menos, como muchos influencers?

-Noo, Andorra es un lugar muy bonito pero de vacaciones, yo me quedo en España aunque tenga que joderme y pagar más impuestos.

-He leído por ahí que tiene un TOC. ¿Es muy maniático cuando sale de gira?

-Sí, todos los trastornos que haya los tengo yo, pero no influye, es algo anecdótico, no lo llevo a niveles que puedan molestar. Puedo ser muy maniático y a veces me doy rabia a mi mismo, pero de gira, como estoy tanto por la gente y me gusta compartir mucho antes de los shows en el camerino y tal, al final paso de todo.

Ahora no siento presión, cuando estás todo el tiempo en lucha por ser el mejor no eres feliz

-¿Cómo lidia con el estrés y la presión?

-Gracias a Dios, presión ya no tengo, estoy en el mejor momento de mi vida, no digo de mi carrera sino de mi vida personal y profesional. De momento, no siento presión ninguna porque estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta y con quien quiero y quien me gusta. Eso es maravilloso. Esas presiones que sentía antes, cuando te abres camino y tienes que mantener todos los años ciertas canciones número uno y demás... Dejé de pensar en eso y me enfoco en hacer que las personas se diviertan y la verdad es que me ha ido mucho mejor desde que decidí ser feliz, porque cuando estás todo el tiempo en lucha por ser el mejor no eres feliz.

Lo que más escucho en mi tiempo libre es El Barrio, para mi El Barrio es el genio de genios, es una leyenda

-Tiene cuatro hijos, ¿le preocupa la imagen que da el reggaeton de la mujer y el hombre?

-No, no me preocupa, he vivido en Latinoamérica y me doy cuenta de que es algo cultural. En España, hay una lucha muchísimo más avanzada en cuanto a la igualdad entre sexos. Es verdad que aquí hay que reivindicarlo más, porque puede parecer que damos pasos atrás con según qué letras y según qué música permitimos que escuchen nuestros hijos, pero yo entiendo que es algo cultural, algo que se lleva en la sangre, ese ritmo, esos bailes y esas letras son muy naturales en ciertos lugares. Obviamente, cuando denigran a alguien no se puede permitir, pero la realidad es que el artista debe tener la libertad de expresarse como le dé la santa gana. Luego tú eres el que en tu casa tienes que poner el control parental y decirle a tus hijos qué pueden y qué no a ciertas edades. Decirle a un artista que no diga tal cosa si él lo quiere decir no tiene sentido.

-¿Qué música escucha Juan Magán en sus ratos libres, cuál es la canción más repetida en su Spotify?

-Debe ser alguna de El Barrio, yo escucho mucho flamenco, a Vicente Amigo, a todos los Morentes, me da igual. De los nuevos, nadie ha conseguido desbancar a El Barrio. Para mi El Barrio es el genio de genios, es una leyenda, es de lo que más escucho en el coche y en mi casa.

-El otro día, un flamenco cordobés, El Pele, me decía que toda la música nueva viene enlatada, que hacen falta voces con personalidad. ¿Está de acuerdo?

-Es que El Pele es una persona muy orgánica, muy de verdad, todo lo que hace es muy muy él y es normal que a alguien que expresa su arte de esa manera hable así de otros artistas que no tenemos esa facilidad y se le respeta al máximo. Pero yo creo que hay de todo. Lo que pasa es que a día de hoy hay muchas tecnologías, muchos software, muchos plugins, efectos que se utilizan porque están de moda. Hay gente que no necesita esos efectos, lo hacen porque quieren entrar en una tendencia y estoy seguro de que si los escucharan cantar en casa a solas hasta El Pele fliparía, que ya es mucho decir.

-¿Cómo será el concierto del Córdoba Live de este sábado?

-Maravilloso, energía a tope, divertirnos a muerte y conectar, conectar mucho que tengo muchas ganas, hace muchísimo tiempo que no estoy en Córdoba y tengo este contacto con la gente de Córdoba y de otras provincias que se acercan a otros lugares a verme y por fin voy a poder estar en su casa y compartir con ellos.

-¿En qué está trabajando ahora?

-En mil cosas, en el poco tiempo que me deja tanto viaje, he estado haciendo, vamos por la mitad más o menos, de una docuserie que habla no solo de mi vida, sino del cambio sociocultural que sufrió, quiero pensar que para bien, obviamente, España con la migración, con la música latina. Está chulo porque no solo habla de mí, que sería muy aburrido, sino del electrolatino y de cómo la migración se integró en nuestro país y cómo se desarrolló hasta el día de hoy. También estoy lanzando una línea de ropa preciosa que va a ser una bomba, me encanta. Y estoy componiendo y produciendo muchas canciones que no sé cuándo saldrá, no tengo tiempo. Entonces vamos a ver cómo lo hago.

Nadie bailaba por ahí. Yo quería decir Madrid a toda costa, y por eso hice una rima a medida

-¿Le preocupa la situación que se está viviendo ahora en Estados Unidos con la inmigración ilegal?

-Estoy pendiente, pero tampoco mucho, porque me quita mucha energía. A mí los radicalismos no me gustan. Yo creo que hay una escala maravillosa de grises y uno puede estar más en un lado o en otro, pero siempre ahí. No hay que volverse loco y querer erradicar de una vez todo lo que se ha estado haciendo durante muchísimos años. Hay que hacer las cosas con pausa, con calma y verificar quién pretendes echar de ese país, que a lo mejor es más norteamericano que tú o está haciendo cosas maravillosas por tu país. Yo creo que ese tipo, Trump, es demasiado radical. No entiendo mucho de política, pero todo lo que veo en televisión son cosas drásticas y radicales.

-¿Entiende el apoyo que ha tenido de los propios migrantes?

-No, no lo entiendo. Y lo hablo con muchos amigos. Y me lo han explicado. La única explicación medio normal que yo entendí es que votaban a Trump porque muchos venían de Venezuela, de Cuba, de países que habían estado oprimidos por el socialismo y querían lo contrario, porque no querían volver a eso. Pero aún sigo sin entender nada.

-Antes de terminar, me gustaría saber ¿quién bailaba por ahí?

-Nadie bailaba por ahí. Yo quería decir Madrid a toda costa, y por eso hice una rima a medida. Era una época en la que estaba viajando mucho a Madrid, yo vivía en Barcelona en ese momento y me imaginaba que había visto a una ex o a un amor de toda la vida, pero lo que quería meter era Madrid como fuera, así que me dije "ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid". Más transparente no se puede ser, te podría haber contado una película, pero no, ocurrió así.

