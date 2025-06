Una nueva instalación de grandes dimensiones aterriza en el C3A para el proyecto 'Plaza pública'

El Centro de Creación Contemporánea C3A de Córdoba ha incorporado una nueva obra de grandes dimensiones al proyecto Plaza pública, que reiventa la relación entre el arte, la arquitectura y la experiencia del público ubicándolas fuera de las salas convencionales, en espacios de tránsito como patios o atrios, con el fin de provocar una interacción con el espacio en el que se sitúan. "Lo monumental no se entiende como afirmación de poder ni como gesto de permanencia, sino como una intensificación de la experiencia sensible. Las instalaciones escultóricas activan la arquitectura, generan fricciones, expanden sus límites y proponen nuevas formas de habitarla. No se trata solo de intervenir el espacio, sino de construir una relación de mutua transformación entre obra y entorno", señala Gilberto González, comisario de la muestra.

Esta semana, se ha incorporado una nueva obra de la artista malagueña Leonor Serrano, compuesta por Piezas de adorno I, Piezas de adorno II y Piezas de adorno III. Esta instalación, creada en 2016 para una exposición anterior titulada ¿Qué sienten los artistas andaluces ahora? cobra ahora un nuevo sentido en el C3A, repensando lo escenográfico en un nuevo teatro. Esta instalación llama al espectador a pensar cómo los textos, las escenas quedan determinadas por su contexto.

Para ello, aparecen en los atrios del C3A una serie de telones que el público se verá obligado a atravesar para introducirse en una trama. "Del mismo modo que en los orígenes del teatro se pensaba que la identidad de los peresonajes estaba contenida en los ropajes que los representaban, estos elementos escenifican a través de sus formas los miembros de un coro", señala la hoja de sala.

Obra de Abraham González. / Rafael Carmona

La obra de Leonor Serrano se suma a las que ya se habían instalado previamente de Abraham González Pacheco titulada Consigna al viento; la de Dionisio González, Transfigured Schönberg y Habitación vegetal III de Cristina Iglesias.

La Consigna al viento de Abraham González es una instalación compuesta por textiles, cuerdas y materiales producida para el Museo Tamayo (Ciudad de México). La obra reflexiona en torno a la identidad colectiva y a los elementos iconográficos que se le asocian. González Pacheco crea, mediante una serie de bordados, nuevos símbolos que presenta a modo de estandartes que fija al suelo mediante objetos que toma de su entorno. El recorrido crea una coreografía, un flujo que el artista vincula a la idea de que los museos y las instituciones deben estar abiertas a la fluidez de la historia.

Transfigured Schönberg, de Dionisio González, se expone por primera vez en Córdoba tras su donación por parte del artista a la colección del CAAC. La instalación está formada por una escultura suspendida en forma de doble embudo invertido, construida con acero, madera, cable e impresión 3D de elementos encontrados. Esta pieza se acompaña de una composición sonora que reproducen fragmentos reconstruidos de La noche transfigurada de Arnold Schönberg mediante un conjunto a altavoces. La instalación genera una experiencia envolvente que involucra al espectador, integrándolo en un entorno acústico que disuelve los límites entre presencia y representación.

Cristina Iglesias presenta Habitación vegetal III, una pieza en la que convergen el interés de la artista por el contraste de materiales y las texturas, y su reflexión sobre la relación de sus piezas con el espacio. La obra se inscribe en una serie de estancias laberínticas desarrolladas por la artista desde los años noventa, concebidas para ser recorridas por el espectador.