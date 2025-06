«El flamenco es salvaje, hoy nos dan todo enlatado»

El Pele es un huracán, una fuerza de la naturaleza difícil de domesticar. Hecho a sí mismo, ama la vida y el flamenco y destila verdad por los cuatro costados. A unas semanas de la Noche Blanca del Flamenco, da sus impresiones sobre esta cita y sobre el papel de Córdoba en el mundo de este arte, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

-En la presentación de la Noche Blanca 2025, ha dado a entender que esta cita no debe olvidarse del flamenco. ¿A qué se refiere?

-A que la Noche Blanca empezó muy pura, muy castiza y hay que seguir apostando por el flamenco puro, por los orígenes del flamenco, me gustaría que sea igual o más flamenca que cuando empezó. Yo estoy de acuerdo con todas las propuestas de flamenco, pero algunas cosas que para mí no son flamenco, son otra cosa.

-Pero usted es muy de innovación y mestizaje.

-Sí, pero cuando hablamos de flamenco, hablamos de flamenco. Yo fui uno de los primeros que empezó a innovar junto con Enrique Morente porque los demás no han innovado y ahí incluyo incluso a Camarón, que no creó nada nuevo. Morente sí creó y yo estuve con él en los años 80 y ya empezamos a crear, pero en favor del flamenco, para hacerlo cada vez más grande, no para desprestigiarlo.

-¿Cómo será su 'Puro jondo'?

-Eso no lo puedo decir, no lo sé, lo único que sé es que tengo una propuesta flamenca, el que me conoce sabe que cada espectáculo mío es diferente.

-En 2023, invitó a Miriam Toukan a subir al escenario. ¿Habrá sorpresas?

-Sí habrá, estaré muy bien arropado, entre otros, por Los Cherokee. Cantaré por soleá, malagueñas, seguiriyas y lo que venga bien para que la gente esté a gusto y entretenida.

-¿Se siente cómodo en el formato de la Noche Blanca, abierta al público en la calle?

-Es bonito porque sientes el calor de la gente, es una noche muy especial que me gusta compartir con los cordobeses y con los forasteros que vienen a visitarnos. Lo que veo es que no se pueden poner dos o tres espectáculos a la misma hora.

-¿La disfruta también como espectador?

-Depende. Este año, sí voy a intentar ver dos o tres cosas, por ejemplo a Raimundo Amador y al pianista Chico Pérez. Hay cosas que no me trago por nada del mundo.

-¿Qué música escucha El Pele?

-Yo escucho blues, música negra, música árabe, escucho voces búlgaras... De todo menos flamenco. Yo tuve una conversación con Paco de Lucía y me dijo que no se paraba a escuchar lo que salía de un estudio porque seguro que estaba bien. Para mí eso no es flamenco, el flamenco es salvaje, hoy nos dan todo enlatado. Muchas veces, cuando estoy en el estudio digo ¿pero aquí cuándo se dice ole?

-También ha pedido un festival de flamenco para Córdoba.

-Porque Córdoba no tiene ninguno y creo que ya es hora de que tenga su propio festival. La Noche Blanca del Flamenco no es suficiente. Tenemos un concurso, y merecemos un festival porque esta es una de las tierras más importantes del flamenco, aquí nació uno de los cantaores más grandes como es Fosforito, y un servidor de ustedes, que soy quien está cogiendo ahora la vara de mando después de 55 años llevando el nombre de Córdoba y de Andalucía por el mundo.

Manuel Moreno Maya 'El Pele'. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Córdoba no hace justicia al flamenco?

-Pues yo creo que no, Córdoba se merece más.

-¿Cuál es el secreto de su energía?

-Estar vivo y amar la música.

-¿De todos los grandes del flamenco que se han ido, a quién echa más de menos?

-A Morente, primero porque era un creador, no paraba de buscar, de innovar, de sentirse vivo buscando cosas nuevas y viendo con qué mezclarlo sin salirse de la pureza. Y echo de menos por supuesto también a Camarón, que fue mi compadre y bautizó a mi hija y a todos los grandes. A los de hoy, no los echo en falta para nada.

-Pero usted ha sido maestro de muchos flamencos.

-Yo soy muy exigente, a mí me gustan las voces con personalidad propia, que suenen y digas "ese es fulano". La gente escucha una soleá de El Pele y dice "ese es El Pele cantando", pero es que a mí actualmente casi todo me suena a lo mismo, no hay ese sello propio.

-¿Con eso se nace o se trabaja?

-Tienes que crearte tu propia personalidad y eso no es fácil.

-Este año, se estrena el documental sobre su vida 'Leyenda viva'. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Estamos todos muy contentos y expectantes, deseando que salga ya. Tengo que dar las gracias a Juan Manuel Roa por su dedicación y por su paciencia conmigo porque yo soy raro, muy raro. La experiencia ha sido bonita, pero a mí me tienen que dejar que sea yo, esperar el momento para hacerme una pregunta y la paciencia que ha tenido el director no la tiene cualquiera.

-Tiene un carácter muy impetuoso.

-Tengo el carácter de los buenos, si no sería una máquina.

-Hay que dejarlo fluir...

-Yo soy yo. El que me quiera, me tiene que quedar con quien soy. Y creo que me quieren.

-¿Es usted feliz?

-Sí, soy feliz, como tú.

