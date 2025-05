Un final agridulce para la librería La República de las Letras

Miles de ejemplares poblaban hasta hace unos días las estanterías de la librería La República de las Letras, situada en el corazón de Córdoba. Sin embargo, este sábado, cuando está a punto de terminar mayo, el mes más festivo para Córdoba, este emblemático punto de encuentro para conversar y adquirir literatura, incluso acompañado de una bebida, que nació hace una década en la plaza de Chirinos gracias a la iniciativa de la intelectual Ana Rivas, ha cerrado sus puertas.

Que la librería ya no iba a abrir a partir de junio se conoció hace unas semanas, por el anuncio que hicieron sus actuales responsables, Sonia Casado y Pablo Álvarez. Fue precisamente Sonia Casado, la que junto a Francisco Zamorano, otro nostálgico de las librerías como ella, los que consiguieron que La República de las Letras no cerrara en 2023, por similares motivos a los que ahora han ocasionado la clausura, los excesivos gastos que implica mantener un negocio de estas características en funcionamiento, a pesar de que los índices de lectura parece que están subiendo en los últimos tiempos.

Como ha señalado este sábado Sonia Casado, "no es que quisiéramos ganar una barbaridad con la librería, pues Pablo y yo tenemos nuestros respectivos trabajos, pero al menos no perder dinero. Sin embargo, son tantos los gastos que requiere tener un negocio activo (alquiler, luz, impuestos...), que no podíamos continuar haciendo frente a los costes de seguir abiertos de junio a octubre".

Rocío Rivas atiende a una de las últimas clientas de La República de las Letras. / MANUEL MURILLO

"Y menos aún sin poder contar con los ingresos que hubiéramos podido tener si el invierno hubiera ido mejor y si no se hubiera aplazado la Feria del Libro, que siempre es en abril, a octubre, lo que nos ha mermado mucho nuestras previsiones de beneficios", ha añadido.

Mucha tristeza

Con mucha tristeza, Sonia, junto a Rocío Rivas, que se queda sin empleo ahora por el cierre de la librería, han estado todo este sábado empaquetando libros y tendrán que seguir haciéndolo en los próximos días, hasta que puedan ir retirando poco a poco las estanterías y otros enseres que tantas letras, presentaciones y tertulias han albergado en los últimos diez años.

Sonia Casado, rodeada de estanterías vacías. / MANUEL MURILLO

Ya en los últimos días no se podían hacer pedidos en la librería, pero sí recoger los que se hubieran hecho anteriormente. Cuando acudían estos cordobeses a la librería a recoger estos pedidos son muchos los que han mostrado su pesar por el cierre de La República de las Letras, cuya base de datos contaba con más de 6.000 clientes asiduos lectores. Sonia no puede evitar mostrar su frustración por no haber podido cambiar el final de este espacio cultural y por no haber podido mantener a Rocío contratada, por lo que agradece especialmente el cariño que están recibiendo.