«Ha sido un desafío abrirme de verdad al público y decir: ‘Este soy yo’»

-Empecemos hablando de ‘La Salida’. ¿Qué significa para usted y cómo lo está viviendo?

-Para mí ha sido un poco como una catarsis. Un trabajo personal, elaborado durante muchos años. Ha sido muy colaborativo también. Tenía claro desde el principio que quería trabajar con persona que tuvieran una relación real con los temas que íbamos a abordar. He compuesto junto a artistas de distintas nacionalidades, con historias muy fuertes que han alimentado profundamente la obra. Para todos nosotros, La Salida está en el flamenco, en la danza, en la música, Esa fue y sigue siendo mi salida.

-¿Y qué desafíos o retos personales le ha traído esta obra?

-Poner esta obra en escena ha sido fuerte. Hay textos en catalán , en armenio, español, francés... pero aún así es muy abstracta. Para mí ha sido un desafío abrirme de verdad al público, no solo mostrar técnica o estética, sino decir: «Este soy yo. Esto es lo que traigo» y compartirlo con casi 40 años, sin filtros, sin máscaras.

-Ahora la obra viaja hasta el Festival de Aviñon, ¿qué supone poder llevarla a un espacio así?

-Supone muchísimo. Es una ventana al mundo, y es muy importante que una obra multicultural como esta llegue a públicos tan diversos. No es lo mismo girar por ciudades concretas y al final para un público concreto que estar en un festival así, donde viene gente de todas partes.

-Pasando al cine, acaba de firmar también la coreografía de un largometraje. ¿Cómo se traduce su lenguaje al cinematográfico?

-Hablaría más bien de simbiosis. Me encanta la cámara, tuve la suerte de empezar muy joven en TVE. Es un medio diferente al cine, pero me aportó mucho.

-¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto?

-La oportunidad de investigar, de crear desde el texto de la película, de trabajar con una actriz como Georgina Amorós... Una maravilla, fue eso, un proceso de investigación, no de improvisar pasos porque sí. Estuve indagando en archivos, en la escuela sevillana, en la escuela bolera del S.XVIII... fue apasionante.

-Su presencia en la alta costura también es constante. ¿Qué encuentra en el mundo de la moda que dialoga tan bien con su propuesta escénica?

-El movimiento. Hoy, el diseñador busca movimiento, forma, geometría, estética... A mí eso me apasiona. La moda tiene arquitectura, color, elegancia. Siempre me ha alucinado.

-¿Cómo está viviendo este año? En febrero presentó ‘La Ruta de la Elegancia’, una de sus obras más personales, y también finalizó la gira de ‘Dolores’, ¿le da tiempo a asimilarlo todo?

-No sé si me da tiempo, la verdad. Es una locura. Ahora estoy en casa, en Córdoba, y estoy encantado. Dolores fue muy fuerte emocionalmente, por la historia que toca, con niños en el público, risas, recuerdos... Yo fui bailarín en los 80 y 90, y eso te remueve. La Ruta de la Elegancia fue un proyecto precioso. Me llamaron hace tiempo para la dirección artística. Yo dije que tenía que ser desde Córdoba, porque aquí hay muchísimo talento. Hicimos la creación desde aquí, en la Casa de la Juventud, con bailarines cordobeses. Una compañía íntegramente cordobesa con José Rabasco, Maribel Ortíz, Kiko Requena, Ainara Prieto y Rafael Castejón como narrador, luego llevamos la obra a París, a la casa del embajador. Imagínate: presentar el sombrero cordobés, llevar nuestra tierra allí... Fue una oportunidad increíble.

-Su obra une lo clásico con la vanguardista y lo local con lo internacional. ¿Cree que está creando un nuevo lenguaje artístico?

-No sé si un nuevo lenguaje, pero sí mi propio lenguaje. Me apasiona la historia, la arquitectura, el arte... es mi forma de mezclar lo que soy con lo que recojo. Si se considera vanguardia, genial, pero sobre todo es movimiento. La vanguardia está en eso, en moverse, en evolucionar.

-¿Y qué le ilusiona ahora mismo?¿Qué puede compartir de lo que se viene?

Todo. Todo me ilusiona y todo lo comparto con humildad. Por ejemplo, hace poco hice un proyecto en el Museo Picasso y fue increíble: me dieron carta blanca para crear allí, en todos sus espacios, al lado de obras maestras del siglo XX. Fue algo verdaderamente emocionante. Y compartirlo con amigos, con mi familia, con el público... eso es siempre lo más bonito y lo que más ilusión me hace. Estoy siempre muy agradecido. El público es muy importante, sin ellos desde luego no estaríamos aquí. Todo esto lo comparto desde la gratitud.