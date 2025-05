«Este proyecto pone a Córdoba como eje del repertorio español de zarzuela»

¿Qué ha significado para usted trabajar en el proyecto de ‘Zarzuela viva’?

Ha sido un privilegio enorme volver a cantar con la Orquesta de Córdoba como solista. Que me invitara el Foro de Ópera a la grabación de su disco como solista femenina ha sido todo un regalo. Poder cantar con ellos, que no es la primera vez... ya hemos hecho muchísimas obras juntos y muchas óperas que yo he cantado de solista en las que ellos han estado. Para mí estar con mis amigos es un regalo y un privilegio, me siento muy agradecida .

¿Y cómo se enfrentó a este repertorio?

Es un repertorio de soprano que yo llevo trabajando mucho tiempo, así que tenía muchas ganas de cambiarle las típicas versiones que siempre escuchamos de grandísimas cantantes y hacerlo en acento andaluz, porque las dos romanzas que canto se desarrollan en Granada y en Sevilla. Y creo que el personaje que las canta, al ser andaluza, debe cantar en andaluz. Y eso he hecho. Y luego hemos cantado un dúo muy bonito con mi compañero Javier Povedano, también cordobés, barítono de Córdoba, cuyo argumento se desarrolla en Córdoba. Entonces, lo hemos hecho en cordobés. Es el dúo de La chiquita piconera.

¿Qué significa para usted ser la representación de Córdoba en un proyecto con esta proyección internacional?

Cuando nos propusieron la elección de repertorio teníamos claro que queríamos aportar algo de ello, aunque fuera pequeñito. Y es la primera vez que se hace la grabación de esta obra, que hace unos años recuperó la Orquesta de Córdoba. Y nos pareció que era idóneo el dúo: grabar lo que nunca se había hecho y poder enseñarlo.

¿Y qué aporta el proyecto a las zarzuelas y el repertorio general?

Poner a Córdoba como eje del repertorio español de zarzuela. Y demostrar que aquí hay un coro con muchísima calidad, que tenemos una orquesta maravillosa y que funcionamos muy bien en un repertorio tan nuestro como es el patrimonio de la zarzuela española. Y creo que también es muy importante poner en valor a los grandísimos músicos que tenemos en la Orquesta de Córdoba, que ahora están peleando tanto, y que estamos peleando tanto para que se haga el auditorio.

En relación con el auditorio, ¿qué es lo que reivindican?

Nosotros en Córdoba tenemos tres grandes teatros y luego hay otros teatros más pequeñitos. Hay muchos enclaves en los que se puede hacer música y es fenomenal. Pero Córdoba merece -y todos los cordobeses y la cultura de Córdoba- tener un auditorio y un sitio de prestigio donde disfrutar la música y donde poder desarrollar el talento y la cultura que tenemos. Además, nuestra orquesta tendría una sede para poder estudiar, guardar todo su instrumental y, por supuesto, para escuchar la música como hay que escucharla: en un auditorio.

¿Cuándo descubrió su vocación?

Siempre me ha gustado cantar. Nunca pensé que iba a dedicarme a esto, porque ha sido una carrera de muchísimo trabajo, esfuerzo y disciplina. Y lo sigue siendo. He cantado desde pequeña, siempre me ha gustado el teatro, me ha gustado mucho bailar... y, al final, el destino y la vida te regalan sitios tan bonitos como para poder estar en un teatro disfrutando del arte.

¿Cuál diría que ha sido hasta ahora el momento más especial de su carrera?

El debut en el Teatro de la Zarzuela en 2019 para mí fue muy importante.

¿Qué es lo más difícil y también lo más gratificante de ser soprano?

Qué pregunta más bonita y más difícil... lo más gratificante de ser soprano es que el trabajo duro y la dedicación tienen su recompensa... lo más difícil, el trabajo emocional y mental, que es muy complicado.

Por último, ¿qué consejo le daría a jóvenes que estén intentando empezar a introducirse en el mundo lírico?

Bueno, soy catedrática de Canto en el conservatorio. Mi consejo siempre es que disfruten lo que están haciendo, que disfruten todos los sonidos, que estudien en casa y que canten con la voz más bella que puedan cantar. Que esto no es un trabajo de lucha o sufrimiento, es un trabajo de verdadera construcción de belleza y de entregar todo lo que tú sientes como músico. Y es una carrera que es un regalo de bonita.

