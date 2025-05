Fallece Juan Manuel Muñoz ‘El Tomate’, referencia de la guitarra cordobesa

Córdoba llora el fallecimiento hoy del mítico guitarrista Juan Manuel Muñoz Expósito El Tomate, a los 81 años de edad, toda una leyenda del flamenco cordobés y uno de los artistas que se han hecho a sí mismos, generando una saga única en este arte.

Nacido en Córdoba en el año 1944, era hijo de guitarrista y padre de artistas, todos ellos dedicados a la música flamenca, como las componentes del grupo Las Ketchups y los guitarristas Juan Manuel Muñoz El Tomate, José Manuel Muñoz El Tomate (que falleció hace once años a los 40 años) y Javier Muñoz El Tomate. Asimismo, fue maestro de Vicente Amigo, Luis Medina, Manuel Silveria, Jesús Gómez y Juanjo León, entre otros grandes artistas de la guitarra.

Juan Manuel Muñoz tocaba la guitarra desde niño, ya que era su pasión, pero su padre, que también era guitarrista, no le dejaba cogerla porque no quería que se adentrara en ese mundo. Pero, cuando más difícil te lo ponen, más ganas te entran de hacer lo que más te gusta. Como anécdota, hurtaba la guitarra en El Pisto, ya que desde pequeño hacía pequeños recados y fregaba vasos en esta popular taberna cordobesa, donde al final acudían los toreros y él, desde la ventana, se asomaba para ver las fiestas. Por tanto, hasta que no se casó con la utrerana afincada en Córdoba, Manuela González, no pudo dedicarse profesionalmente a lo que siempre le había gustado. Con ella formó una bonita familia de artistas, ya que además de sus siete hijos, cuenta con nueve nietos y tres bisnietos.

Lola, una de sus hijas, comenta a este periódico que, entre los momentos más memorables que su padre le contaba, destaca cuando acudían cantaores a festivales, y como él no apareciera en los carteles, se negaban a actuar, como el caso de Rancapino o Juan Villar. También manifestó que "si Las Ketchup han llegado hasta donde han llegado, ha sido porque somos hijas del guitarrista más flamenco de todos los tiempos, Juan Muñoz El Tomate, un camionero que ha sacado adelante a siete hijos y del que el mismísimo Enrique Morente se prendó y le ofreció conquistar el mundo con su guitarra, algo a lo que él se negó por no separarse de su mujer y sus hijos".

El padre de Juan Manuel Muñoz tenía un camión y él, desde muy niño, también trabajaba sacando grava del río para cargarla en los camiones. De tanto esfuerzo, no podía abrir las manos en condiciones y no podía tocar apenas la guitarra. Pepe Habichuela le presentó a Enrique Morente en un festival y este cada vez que venía a Córdoba lo llamaba para quedar con él.

Tras el fallecimiento de su hijo José Manuel, Juan Manuel se retiró del mundo de la guitarra. Pero seguía luchando y peleando gracias a su familia y a sus alumnos, que les conminaba a que anduviera y se despejara por la sierra cordobesa. Todos sus alumnos lo adoraban y lo querían como un padre. Prueba de ello son las múltiples visitas que está recibiendo en el Tanatorio de El Granadal.

Se marcha un enamorado de la música en general, en la que los acordes de su guitarra siguen resonando entre los amantes de este arte, y lo hace en plena Feria de Nuestra Señora de la Salud, donde tantos grandes y buenos momentos ha vivido y ha expresado su arte.