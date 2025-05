El violín mágico de Paco Montalvo le canta a Córdoba y a sus raíces

En el corazón de Córdoba, la música volvió a latir con fuerza gracias al talento desbordante de Paco Montalvo, que regaló a su ciudad un espectáculo lleno de emoción, raíces y belleza. Con ¡Volvemos cantando!, el violinista cordobés no solo volvió a pisar el escenario de su tierra, sino que se entregó por completo en una noche que fue mucho más que un concierto: fue una celebración de su trayectoria, un reencuentro con su gente y una declaración de amor al arte.

Su violín, que no solo suena, sino que canta con voz propia, fue el hilo conductor de un recorrido apasionante por su universo musical, donde confluyen la técnica impecable del virtuoso, la pasión del flamenco y una sensibilidad única para contar historias sin necesitar las palabras.

Llegó al escenario con porte, arte y una elegancia tan cordobesas como el aroma a jazmín que flotaba en el ambiente. «Ya que estamos en Feria, no podía empezar de otra forma», dijo entre risas después de arrancar con sevillanas y canciones típicas de esta festividad que encendieron al público desde el primer compás. Fue un gesto de cercanía, de fiesta compartida, pero también de identidad: el niño que recorrió el mundo con su violín volvía a hablar el lenguaje de su gente, de tú a tú.

Clásicos flamencos y populares

El público lo acogió como quien recibe a un hijo de vuelta a casa después de un largo viaje. Había emoción, orgullo y complicidad casi familiar en cada aplauso. Pero Montalvo no estuvo solo: iba con una compañía excepcional, músicos y cantantes a su altura, que sostuvieron con solidez y sensibilidad un espectáculo que no decayó en ningún momento. Y como si eso no bastara, el baile -lleno de fuerza, intensidad y belleza en los momentos justos- fue un remolino que quitaba por completo el sentío y que se llevó más de un gran aplauso durante la noche.

Montalvo en el escerario de la Axerquía / Rafa Alcaide

Mencionó al gran Paco de Lucía como un referente eterno. Su violín viajó hasta nuestras raíces y también versionó temas que habitan la memoria colectiva, como Historia de un amor o Volando voy, entre otros muchos. Y es que su violín no solo cantaba, sentía. Y ese sentimiento era emoción pura, belleza que se desborda y que se acababa transformando en arte. Viajó por Brasil, Argentina, realizando diferentes versiones... y llevó al público de la mano con él.

Fue una noche de regreso, de raíces y alas, donde Paco Montalvo no solo tocó para Córdoba, sino con Córdoba. Una ciudad que, bajo sus dedos, vibró como una cuerda más del violín, tensada entre la nostalgia y el orgullo.