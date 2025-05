Rafael Ballesteros, Marina Bianchi y Pedro J. Plaza conversan sobre 'Tradición y modernidad'

El Centro Andaluz de las Letras ha organizado una nueva sesión en Córdoba de Conversaciones en el Centro. En esta ocasión, Marina Bianchi y Pedro J. Plaza conversarán sobre Tradición y modernidad en la obra de Rafael Ballesteros Perseverancia. Poesía inédita 2018-2021 (Ed. Devenir). Rafael Ballesteros (Málaga, 1938), es una figura histórica de la Transición y de la política además de un prolífico poeta y autor de aforismos, textos narrativos, un libreto de época, novelas, y editor de obras literarias. En 2019, fue Premio de Las Letras Andaluzas.

En su nuevo libro de poesía, aborda sus obsesiones. Según el autor, esta obra trata sobre su persona. "Primero hay poemas que hacen referencia a recuerdos de la niñez y de la juventud, algunos dolorosos y otros muy elementales y muy vivos, luego toco la poesía amorosa y erótica, tan fundamental como cualquier sentimiento profundo que sea verdadero y humano y por último, hay reflexiones sobre la ancianidad, donde estoy instalado desde hace unos años".

Para Rafael Ballesteros, "la ancianidad pueden producir reflexiones de interés humano sobre cuestiones profundas y significativas, sobre lo que nos queda de vida a las personas cuando llegamos a esta etapa". Para él, se trata de un libro "sobre mí mismo en el que fundamentalmente intento que mis reflexiones tengan un contrapunto con un personaje secundario que aparece en el poema y que me interpela y me llama para que aclare alguna cosa oscura que he dejado a propósito a veces". De esta forma, introduce la mirada del otro en su propia vida y los poemas establecen así un diálogo con otra persona.

Este encuentro trata de acercar la producción poética más desconocida de este autor, con los temas y las obsesiones creativas que Ballesteros aborda en estos poemas: un despliegue de recursos formales que con tanta maestría maneja, y sin perder de vista los valores éticos y la personal visión humanística del mundo que nos propone.

Esta actividad, organizada en colaboración con la Asociación Legado Rafael Ballesteros y la ANLIT-C Andalucía Literaria y Crítica de la Universidad de Málaga, se llevará a cabo este miércoles 14 de mayo a las 19:30 horas en la Biblioteca Pública Grupo Cántico, en la avenida de América, s/n.

La entrada es libre hasta completar aforo.