Isaac García Mainar: "Si un niño descubre que hay infinitos mundos en un libro, jamás dejará de leer"

Carla es “un prototipo de niña a quien no le gusta leer, porque piensa que es aburrido o requiere mucho esfuerzo, más que las pantallas o los videojuegos”. Es la protagonista de ‘Este libro es para ti’ y, en ese viaje, aprenderá que “la lectura te aporta muchas cosas, requiere más paciencia, pero, al final, te colma de una manera más plena, porque, por el camino, te transforma”. Esa es la clave del libro que acaba de publicar Isaac García Mainar, ilustrado por Furia, de la mano de Alba Editorial.

“El tema del fomento a la lectura desde la infancia siempre me había preocupado –asegura el autor- y pensando el argumento, se me ocurrió que podría ser en sí mismo un libro que incitara a la lectura a cualquier niño. Y así fue creciendo el concepto del cuento en el que se descubren las bondades de leer”, explica García Mainar, que debuta en la literatura infantil, pero que tiene claro que es un género especial: “Las primeras lecturas son vitales; una persona, normalmente, se engancha -o no- a eso de la lectura si sus primeras incursiones son placenteras. Me haría muy feliz si mi libro puede ayudar en algo a que un solo niño o niña siga queriendo transitar ese bonito camino, que es la lectura. De todas formas, el libro no es solo para niños, los adultos que lo lean se sentirán apelados también”, recalca.

En ‘Este libro es para ti’ tienen un papel fundamental las ilustraciones de Furia: “La ilustración es vital. La conexión con los personajes, la trama, el tono o, incluso, con las ideas o conceptos que se tratan en el libro está muy relacionada con la imagen. Yo no podría imaginarme a otra Carla que la dibujada por Núria. Te sientes mucho más próximo a ella y a sus vivencias gracias a los dibujos y colores. La ilustración le da ese plus de dar vida al texto, las palabras se transforman en imágenes que te llegan al cerebro de una forma más clara y cercana”, afirma.

'Este libro es para ti', de Isaac García Mainar. / Editorial Alba

Esta novedad editorial pretende también reforzar ese vínculo entre infancia y lectura que hay que seguir cuidando, algo que tiene muy claro Isaac García Mainar: “Se suele decir que se lee menos, por lo que decíamos de los estímulos de las pantallas, los TDAHs… Pero no debemos darnos por vencidos. Tampoco creo que se deba tratar a las pantallas como a un enemigo (aunque está claro que su uso se debe controlar), más bien enfocarnos en las muchas ventajas de la lectura. En hacer entender, y que el niño descubra también por sí mismo, lo que la lectura aporta. Hay infinitos mundos dentro de los libros, si un niño descubre eso, jamás dejará de leer”, afirma con optimismo.

“Una de las principales ventajas de los libros es que estimulan mucho la imaginación. Del mismo modo, los niños son niños, y el juego es su herramienta básica, y más placentera, de relacionarse. Por eso, a la hora de intentar incentivar a la lectura a un niño, son dos cosas que no debemos olvidar. Intentar motivarlos apelando al juego o a la imaginación siempre será buena idea, y lo verán como algo más atractivo que si lo planteamos como una obligación, a lo “tienes que leer”, reflexiona en voz alta Isaac García Mainar antes de debatir sobre el título: “Es un juego, no es que sea solo un reclamo para llamar la atención. Cuando decimos que este libro es para ti, en realidad nos referimos a que cualquier libro es para ti. Este, específicamente, lo es (o eso espero), en cuanto a que la historia y el tema pueden apelar a mucha gente. Pero, en general todos los libros nos pueden aportar algo, aunque al final no nos gusten del todo. Siempre hay una descripción, un personaje, una situación… que nos puede epatar, o, por lo menos, interesar. Siempre se aprende leyendo, y eso no es algo que podamos decir de todo”.