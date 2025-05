Lucena programa jazz internacional para su festival del 15 al 18 de mayo

Sonidos y procedencias heterogéneas configuran la nueva edición del Festival del Jazz en Lucena. Cuatro jornadas, entre el 15 y el 18 de mayo, con dos espacios públicos y céntricos, el Paseo del Coso y la Plaza de Archidona, junto al Castillo del Moral, convertidos en los escenarios de los polifacéticos conciertos. La delegación municipal de Cultura ha programado cinco sesiones nocturnas.

La cita inaugural acontecerá el jueves 15 de mayo, desde las 21.30 horas, en la Plaza de Archidona. La vocalista Vicky Luna y Quique Bonal, a la guitarra, compartirán un homenaje acústico a las principales figuras melódicas del soul, góspel y blues, titulado La voz del alma (Recordando a las divas del soul).

Un día después, con misma hora de inicio y en el mismo emplazamiento, el cuarteto IO, formación de génesis internacional, fusionará el jazz clásico y contemporáneo con una propuesta refinada y emocional. La voz corresponderá a IO Owolabi; Trevor Coleman estará con el piano; Thibaut Benoit, a la batería; y Gal Maestro con el contrabajo.

A modo de previa y prólogo de estas dos funciones, Cisco Espinar y Rafael Chicano protagonizarán sucesivas sesiones, con jazz en vinilo, en una recreación denominada Jazz Attack DJ Set, inspirándose, ambos, en la estética operativa de los Jazz Kissa, patentados en Japón, durante los años 20 del siglo pasado.

Sábado lleno de conciertos

El catálogo de conciertos avanzará el sábado 17 con una doble actuación. En primer lugar, la plaza de Archidona alberga desde las 21.00 horas el montaje From Classic to Jazzy, versionando piezas musicales de autores inmortales como Bach, Chopin o Beethoven, siempre desde la óptica del jazz. Participarán el lucentino Juan María Villa, presente en el anuncio de este Festijazz, al piano; Francis Posé, con el contrabajo; y Alejandro Parrado, al frente de la batería. Seguidamente, desde las 22.30 horas, sólo a unos metros, justo en el Paseo del Coso, el septeto The Choco Hot Seven exhibirá un recorrido hacia los orígenes del jazz en Nueva Orleans, con instrumentos tradicionales y una energía dirigida a revivir el blues y el ragtime. Conforman este grupo Daniel Abad a la tuba; Mario Pousada, con el bajo; Álvaro Blas, a cargo de la tabla de lavar; con la corneta, Nacho Botonero; el trombón de Israel Lino; Ernesto Naranjo con el clarinete; y Samuel Rigal, con el bombo y el claqué.

El Ayuntamiento ha decidido este año dotar también de contenido la jornada del domingo. A partir de las 13.00 horas, en el Paseo del Coso, la Sociedad Didáctico-Musical Banda de Música de Lucena, bajo la nomenclatura Una banda poco convencional reconvertirá su estilo e innovará en su repertorio, con ritmos envolventes y melodías balanceadas entre la tradición y la modernidad.

El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, aludió «a los resultados tan buenos obtenidos en el año anterior» para justificar el refuerzo del ímpetu a este festival, focalizado en el centro histórico a fin de que «lucentinos y visitantes disfruten del gran ambiente que se genera». El Ayuntamiento invierte un total de 12.000 euros en este catálogo.