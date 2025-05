«Los fans de Michael Jackson son las estrellas del show»

-¿Cómo nace el proyecto ‘This is Michael’ y con qué objetivo?

-Nace justo en plena pandemia. Contacté con la producción, una productora argentina-española. La idea fue crear un espectáculo lo más fiel posible a lo que sería un show real de Michael Jackson: luces, pantallas, banda en vivo, bailarines... Se trabajó mucho para recrear todo bien. En un principio la base era recrear el show que nunca llegó a hacerse, This is it, pero con el tiempo el setlist fue cambiando y fue adaptándose a lo que el público quería ver.

-¿Cómo se prepara un show de estas características?

-Pues empezamos con ensayos, diseño de vestuario, montaje técnico... fue más de un año entero de preparación antes del gran estreno en el año 2022. El diseño de luces llevó meses; usamos los mismos colores y diseños que Michael empleaba, aunque con tecnología más actual. Todo el equipo, desde el coreógrafo hasta el director musical, trabajó mucho para que cada detalle reflejara fielmente el espíritu de los conciertos del gran Michael Jackson, el rey del pop.

-¿Qué supone para un artista meterse en la piel de un icono tan grande de la historia musical?

-Es un honor enorme. Yo soy fan de Michael desde niño, empecé a escucharlo con 7 años. Llevo más de 30 años cantando y bailando sus temas. Representarlo en el escenario es una gran responsabilidad, lo hacemos con muchísimo respeto y amor. Todo el mundo conoce perfectamente cómo era Michael Jackson: su voz, su baile, sus movimientos, su figura. Por eso cuido todos los detalles. Sigo una rutina de ensayos de canto y baile, y también una dieta para mantenerme en forma, porque Michael siempre fue muy delgado y ágil, y quiero reflejar eso con fidelidad.

-¿Y qué canciones son imprescindibles en el show?

-Hay un cuarteto que nunca puede faltar: Billie Jean, Thriller, Beat it y Smooth Criminal. Esas hay que hacerlas siempre, sin excepción. Son las favortias del público.

-¿Cómo está respondiendo el público español a la gira?

-Muy bien. Empezamos en el Teatre Tívoli de Barcelona, estuvimos allí cinco días con siete funciones. La verdad, me sorprendió mucho la energía del público. Desde el principio hasta el final estuvieron cantando, bailando, muy conectados con el show. Es una alegría enorme. Para nosotros, los fans son las verdaderas estrellas del espectáculo. Sin ellos no podríamos hacer nada de esto.

-El próximo 9 de mayo actúan en Córdoba, en el teatro de la Axerquía. ¿Qué encontrará en el show el público cordobés?

-Un espectáculo completamente en vivo, que ya ha pasado por más de 20 países. Hay muchas sorpresas. El show recorre toda la trayectoria de Michael, desde los Jackson 5 hasta sus grandes éxitos en solitario. Para los fans de siempre y para los que descubren ahora su legado, es una experiencia que no se pueden perder, prometemos no decepcionar.

