La República de las Letras cierra a final de mes: "Este ha sido un año muy negro"

La República de las Letras cierra sus puertas a finales de mayo. La librería lo acaba de hacer público a través de las redes sociales. "Nos cuesta escribir esto, pero ha llegado el momento de decirlo", han anunciado este lunes sin más explicaciones. Atrás queda una librería que estuvo a punto de cerrar en 2023 y que Francisco Zamorano y Sonia Casado, una pareja de apasionados de la cultura y los libros, salvaron, manteniendo no solo su nombre sino su espíritu vivo. "Nos vamos porque el negocio se ha vuelto insostenible", ha explicado Sonia Casado, que mantenía la librería abierta con un nuevo socio, Pablo Álvarez. "Este 2025 ha sido un año muy negro, horrible, las semanas de lluvia han hecho que la gente no saliera de casa y no se moviera nada en la librería", ha explicado, "a eso se suma que no ha habido este año Feria del Libro en abril, algo que siempre nos da un respiro y que ha sido para nosotros determinante".

En este sentido, recuerda que "el margen de los libros es muy pequeño, del precio que pones a un libro, solo te llevas un 30% y hay que vender muchos libros para sostener un negocio como este". Para los socios de La República de las Letras, esta iniciativa fue una mezcla de ilusión personal y un hobbie que no querían que acabara empañado arrastrando a la quiebra sus propias finanzas.

Las perspectivas de mejora no se veían a corto ni a medio plazo. "Estábamos poniendo dinero de nuestro bolsillo y eso hacía tambalear nuestras economías personales, algo que no nos podemos permitir", ha comentado Casado, que ha confesado que "o nos vamos o la librería nos entierra a nosotros".

Desde que se hicieron con el negocio, este ha sido "el peor año" por todos esos motivos y lo peor es que "ahora enganchamos con mayo festivo, que sabemos que es un mes en el que no podemos esperar mucha inversión en libros, después vendrá el verano, septiembre y los colegios y el horizonte se veía muy lejano y muy oscuro", ha añadido.

Hasta final de mayo, la librería seguirá abierta y se podrá seguir encargando libros, ya que los pedidos se entregarán con normalidad, como hasta ahora, explican. "Si alguien está dispuesto a hacer un traspaso y aventurarse, estamos abiertos a negociar, pero este mes en caso contrario tenemos que salir y vaciar la librería de todo lo que tiene dentro porque no podemos seguir más tiempo así", ha sentenciado.