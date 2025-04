Ana Segovia se vale de Lola Flores y la película 'Pena, penita, pena' para "hablar de lo que no se ve"

El artista mexicano Ana Segovia se ha valido de la figura de Lola Flores y el cine de oro español, con la película Pena, penita, pena como referencia principal, para "hablar de las cosas que miramos, pero no vemos" en la que será su primera exposición en España.

El Centro de Creación Contemporánea C3A de Córdoba acoge desde este jueves la muestra Me duelen los ojos de mirar sin verte, una singular muestra en la que el autor se vale de la pintura y el espacio expositivo para poner el foco en los espectadores de los espectáculos de folclore andaluz, a los que retrata de una forma diferente, vistos de espaldas o haciendo zoom sobre zonas concretas de su cuerpo, ya sean la espalda, la oreja o los zapatos, sin exponer nunca los rostros.

Ana Segovia buscaba de esta manera "repasar al sujeto" y enfrentarse al reto de "retratar a alguien sin retratarlo" en una especie de instalación en la que la disposición de los cuadros, que invitan a moverse por la sala T4 del C3A, es un elemento que genera movimiento y que establece una relación directa con las obras. Los cuadros, pese a partir de la imagen de una película en blanco y negro, presentan colores muy vivos, un recurso de su autor, que en lugar de colorear el fotograma se permite dar color real a sus personajes. En los claroscuros y el uso del óleo está además el poso de sus visitas al Museo del Prado en los meses que ha pasado en Madrid trabajando para la muestra y que la han llevado, según ha indicado, a revisitar el arte barroco expuesto en la pinacoteca. En sus pinturas, están presentes colores como el ocre, el rosa ácido o el amarillo.

Ana Segovia, autor de la exposición 'Me duelen los ojos de mirar sin verte'. / Manuel Murillo

Un espacio entre lo visto y lo ausente

Comisariada por Jimena Blázquez, directora del C3A, la muestra recopila una serie de obras creadas ex profeso para esta ocasión y que, según la propia Blázquez, "invita al espectador a habitar un espacio entre lo visto y lo ausente porque la ausencia no es carencia sino un eco que resuena en el centro de cada mirada".

La película Pena, penita, pena y la figura de Lola Flores sirven de inspiración a Ana Segovia en estas 13 pinturas al óleo sobre lienzo, unas de gran escala y otras de tamaño muy pequeño, que se mueven además dentro del lenguaje cinematográfico. "Lola Flores no aparece en ningún cuadro y los personajes están de espaldas, observando un punto vacío en el que debería estar la folclórica", explica la comisaria, que ha destacado la "valentía, lucidez y generosidad" de la autora. Según comentó, la exposición surgió hace cinco años de una imagen de WhatsApp en la que se topó con Ana Segovia y que la interpeló a intentar colaborar con ella.

Exposición de Ana Segovia, en el C3A. / Manuel Murillo

El voyeur que mira al voyeur

El artista afirma que su objetivo es "poner al espectador en duda situándolo detrás de la escena, a modo de voyeur del voyeur". Se trata de un espacio expositivo "que se vuelve ambiguo y que te invita a participar y a entrar en el juego", comenta Segovia. Se refiere a la disposición de los cuadros, una composición inspirada en el cine y en la teatralidad, de ahí la presencia de cortinas y capas visuales que fragmentan la mirada del espectador y lo llaman a asomarse a esquinas que no se ven a primera vista. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de enero de 2026.

Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) vive y trabaja en Ciudad de México. Obtuvo su BFA en la School of the Art Institute of Chicago, donde se especializó en pintura y dibujo. En 2020, formó parte de la residencia de arte Casa Wabi en Puerto Escondido, México. Su trabajo ha sido presentado en exposiciones individuaales en México, Estados Unidos e Italia, destacando su presencia en 2024 en la 60 Bienal de Venecia.

Muestra de cine paralela

Como parte de la programación paralela a esta exposición, el C3A ha organizado un ciclo de cine en diálogo con la muestra en el que se proyectarán algunas películas clave como Pena, penita, pena, de Miguel Morayta; Carmen, la de Triana, de Florián Rey y Bodas de sagre, de Carlos Saura. Cada proyección irá acompañada de una introducción y un debate posterior, abordando temas como la representación de la ausencia, la teatralidad, el mito y el folclore en el contexto audiovisual y pictórico.