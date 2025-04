Pablo Alborán: "Me apetecía hacerle ver a la gente que me gusta hacer cosas distintas, que le canto al amor pero que también le canto a la vida"

Tras un año dedicado a la familia y a preparar su nuevo trabajo, Pablo Alborán regresa con ganas y energías renovadas. Se viene disco, se viene gira mundial y se viene su estreno como actor en la serie 'Respira' de Netflix, donde interpretará a un médico. El primer single de ese nuevo trabajo es el que está ahora presentando, Clickbait, un tema que aborda la fama, lo fake y las redes sociales y que se sale de sus registros más tradicionales. A sus espaldas lleva ya más de 15 años de carrera, pero la ilusión y la emoción que le pone a cada paso que da siguen siendo las mismas y eso se percibe fácilmente en cualquier charla con él. De sus planes de futuro, de la convivencia entre ser famoso y ser el Pablo de siempre , del transplante de médula que ha vivido en su familia en este último año, del reconocimiento que merece nuestra salud pública y de ese nuevo trabajo que se viene habla en esta entrevista con La Opinión de Málaga, realizada en el hotel Only You.

Vuelve Pablo Alborán y lo hace con Clickbait, un nuevo registro, un nuevo sonido y también con un mensaje muy claro.

Es un mensaje sobre la fama, sobre los clickbaits, sobre las fake news, sobre el momento que vivimos, sobre las redes, sobre el alegrarse de la felicidad de los demás y no preguntarse por qué el otro es feliz a toda costa y por qué yo no y bueno es un registro diferente, difícil de catalogar porque no pertenece a un género en concreto, cosa que me encanta y es una carta de presentación. Pero el disco es muy variado, tiene de todo y obviamente mis raíces están muy presentes, hay tres canciones dedicadas a Málaga. Es un disco muy contundente y muy rotundo, más explícito que los anteriores, muy romántico también, pero con esta carta de presentación me apetecía hacerle ver a la gente que me gusta hacer cosas distintas también, que le canto al amor pero que le canto a la vida también y la vida tiene esta cara B también a veces de la que habla Clickbait. Aquí lo que sí creo que es importante es el mensaje de la canción, que para mí es fundamental por encima del género.

Habla de alegrarse de la felicidad de los demás, pero en estos tiempos en las redes sociales la mayor parte del tiempo parece lo contrario ¿no?

Sí, o cuando ves a alguien que está sonriendo ya no te lo crees, o cuando ves una noticia buena ya no te la crees, o es una noticia mala y tampoco te la crees. Todo es como que está en una delgada línea constante de, bueno, voy a comprobar si este periódico, esta cadena, este no sé quién ha dicho lo mismo y obviamente las redes tienen algo maravilloso, que es que nos conectan, pero también creo que nos alejan de la realidad en muchos aspectos y menos mal que yo no soy periodista, yo lo pasaría fatal.

Las redes nos conectan, pero también, como dice en Clickbait, hay gente que parece que te conoce, pero no. Se toman la libertad de creer que saben que hay en tu cabeza.

Es que nadie te va a conocer hasta que no te tengan delante, hasta que no te tomes un café, hasta que al menos tengas una conversación normal. Y las redes provocan eso también, en la fachada. Pero bueno es parte de ello. Tampoco es una canción crítica, es simplemente un retrato del momento que vivo como artista y también como ciudadano, como personaje público y como ciudadano anónimo también.

Pablo Alborán presenta en Málaga su nuevo single, 'Cickbait'. / Álex Zea

En el mundo en el que vivimos, y en parte por influencia de las redes, da la sensación de que va todo muy rápido, que se consume todo con más rapidez, y en el mundo de la música ese efecto también se nota. Esa presión de tener que sacar música, pero, una vez que sale, el público ya está reclamando de nuevo más música. ¿Cómo se lleva eso?

Pues mira, yo antes lo vivía con enfado, porque he tenido la suerte de empezar en el 2009-2010 y vivir muchas transiciones. He vivido muchas cosas en la industria desagradables, pero como cualquier empresa puede vivir, pero siempre entendiendo la mutación de la industria. Y el momento en el que vivimos es un momento donde hay muchísimo contenido, que es maravilloso, pero por otro lado requiere de un esfuerzo constante o da la sensación de que tienes que estar compitiendo y la música no es competir es compartir, entonces esa sensación puede crispar mucho en el momento de crear o, más que en el momento de crear, en el momento de enseñar lo que has creado. Quieres llegar a todo el mundo, ya estás pensando en qué estrategia tengo que hacer para llegar, pero es que el clickbait, por ejemplo, en la prensa funciona igual, ¿no? ¿Qué hago para que la gente lea mi noticia? Pues voy a hacer un titular que no tenga nada que ver, que llame la atención, que sea morboso, que sea catastrofista o que no termine ni siquiera la frase para que la gente entre. Somos víctimas un poco de eso, pero luego hay una cara maravillosa también, que requiere más esfuerzo, pero también hace que tú todo lo que hagas sea mucho más íntegro, más contundente, más explícito, más real... Al menos lo que me nace a mí es como, bueno, ok, no pasa nada, yo voy a seguir mi camino. Hace que tú tengas tu camino cada vez más claro y como es algo que nos pasa a todos, no solo te pasa a ti, pues te relaja.

¿Lo de la fama cómo lo lleva? ¿Cómo se combina con ser el Pablo ciudadano de a pie?

Pues es que llevo así desde los 19. A los 19 empecé a trabajar en esto y a los 21 saqué el primer disco, yo no disocio, yo soy la misma persona. O sea, delante de una cámara, delante de unas fotos, no voy a ser el payaso que soy con mis amigos o con mi familia, pero cada vez más. Yo creo que a mí siempre me ha gustado la naturalidad y me siento más cómodo en ese terreno que en el terreno de la compostura extrema y de la pose extrema, porque me he dado cuenta que también provocas un prejuicio en los demás. Conocen solo una parte de ti y hay veces que está bien que conozcan casi todas, porque ese eres tú también, ¿no? Pero yo lo llevo bien, que me paren por la calle y me pidan una foto es mucho cariño, no noto nada negativo como tal.

Un disco muy variado

Decía antes que el nuevo disco va a ser muy variado. ¿Qué nos vamos a encontrar en él?

Pues mira, el nuevo disco tiene siete baladas, tiene canciones que hablan de cosas muy personales que he vivido en mi casa y en mi familia este año, como es una donación de médula, una curación, en fin, nos han pasado muchas cosas muy buenas. Habla de buenas noticias. Es un disco que habla de amor, hay muchísimo amor en el disco. Que habla de la soledad también.Y es un disco que celebra el estar vivo y el disfrutar de cada momento. En mis últimos discos siempre ha estado presente un poco ese espíritu, pero este disco es muy rotundo en todos los mensajes, muy explícito. Creo que no me he dejado nada en el tintero en ninguno de los temas de los que hablo. Pero es muy variado en el sonido. Clickbait es el más experimental, el resto del disco es mucho más definido. La balada se ve que es una balada, hay una bulería con Vicente Amigo, hay colaboraciones, hay cosas como más definidas y simplemente más rotundas a la hora de escribir, de cantar, de expresarme.

En el disco va a haber una canción, Planta 7, dedicada al Hospital de La Fe de Valencia precisamente tras haber vivido un trasplante de médula en su familia. Es importante reconocer la labor que hacen nuestros sanitarios, ¿no?

Es importante reconocer la labor de nuestra sanidad, es importante cuidarla, es importante no pensar que son superhéroes aunque lo parezcan y es una canción también que habla de que las cosas buenas también suceden. Estamos todo el rato recibiendo las noticias malas, que hacen mucho ruido, pero las buenas deberían empezar a hacerlo más. Entonces cuando te pasa algo así soy de los que me gusta intentar transmitirlo. Ayer estaba hablando con mi familia y decía qué fuerte que cuando estábamos en ese momento nos llegaban muy pocas noticias de gente que se cura, porque tú mismo no las ves, en el abanico de información que recibes en una circunstancia así te pones siempre en lo peor, porque te pones en lo peor para lo que pueda pasar te buscas el plan b, el plan c, el plan d y hay veces que creo que hay que ver las cosas buenas que han pasado y que creen jurisprudencia también y que te centres en eso, porque si a otro le ha pasado también te puede pasar a ti. Lo bueno me refiero, lo malo también, pero lo bueno es algo que nos cuesta siempre, no nos han educado para eso, no nos han educado para prepararnos para las buenas noticias y yo creo que hay que celebrarlo.

"Es importante reconocer la labor de nuestra sanidad, es importante cuidarla, es importante no pensar que son superhéroes aunque lo parezcan" Pablo Alborán

En estos tiempos que estamos viviendo, convulsos en muchos ámbitos, ¿cree que quienes tienen un altavoz para llegar a más gente deben defender aspectos como la sanidad pública?

Bueno, yo hablo de mí, yo te voy a ser sincero, hasta que no lo he vivido no he hablado del tema. Creo que lo importante es que cuando te pasen cosas las cuentes y que sobre todo cuando son cosas que te han pasado a ti o lo has vivido de cerca creo que es importante hacerlo porque nunca va a ser tan creíble cuando te lo cuenta otro, nunca vas a entender ni siquiera tú mismo lo que es, aunque te lo cuenten, aunque te lo pidan. El otro día estaba comiendo en los Hermanos Alba con unos amigos y me llegó una madre y me dijo por favor necesito que saludes a mi hijo y le dije es que estoy comiendo, déjame terminar de comer y voy y me dijo es que no creo que termine la comida porque está pachuchillo. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que estaba en mitad de un proceso de quimioterapia y aislamiento. Y mira pegué un bote y me fui corriendo a la familia. Y lo mejor de todo no es que use mi voz para hablar del tema, es que tuve herramientas para poder acercarme a ese chaval, que tendría 20, 19 años o menos incluso, para tener una conversación normal, no tener ese bloqueo que uno tiene de que inconscientemente sientes pena, sientes condescendencia, ves a la madre que te dice, ay mira, es que está con poco pelo, ya le crecerá. Pensé, 'ostras, qué bien que tengo todas las herramientas para que este chaval, al menos en los cinco minutos de conversación que tenga con él, se dignifique su persona, no se sienta un enfermo'. Y pude tener una conversación normal y corriente, hablando de su tema, sin ningún tipo de drama, de morbo... Estaba toda su familia y supongo que ellos sentirían lo mismo que sentimos nosotros cuando vimos a esta persona en mi casa, que de repente es como que te da pena perder el pelo, hay un montón de cosas que dan pena por lo que representan estéticamente, pero esa persona a lo mejor no siente ninguna pena, esa persona quiere vivir, quiere salir, quiere entrar. Porque mi fama que es útil para dar voz, sí, pero yo como persona me quiero sentir útil. Tú como persona si no eres conocido eres útil donando médula, donando sangre, haciendo acciones por ti mismo no por los demás y entonces me sentí mucho más útil en esa conversación, pudé ser útil en estos cinco minutos de este chaval. El resto da igual. Mi fama da igual en ese sentido, ¿no? La foto que se hace conmigo, pues le da ilusión. Pero yo creo que lo que más ilusión le hizo es que alguien hablara con naturalidad de su problema y no se sintiera un enfermo. Y eso es lo que más valoro de lo que nos ha pasado. Porque no me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los de mi casa y ya saben cómo afrontarlo.

Pablo Alborán en un momento de la entrevista. / Álex Zea

Y tras este tiempo dedicado a la familia, a preparar el nuevo disco, lo que se viene después es una gira espectacular a partir de 2026. ¿Ganas ya de carretera y aviones?

Me estoy preparando, empezamos en marzo del año que viene y vamos a estar hasta el 2027, o sea que va a ser un año muy heavy, pero muy contento, muy agradecido.Tengo muchas ganas de cantar, de preparar una gira donde va a haber casi todo mi repertorio desde que empecé hasta ahora. El otro día hablaba con mi hermano sobre el repertorio y dije, tío, qué bien, porque normalmente en un repertorio pues hay veces que pones canciones, no voy a decir de relleno, pero si pones canciones que a lo mejor la gente no conoce tanto y sabes que a lo mejor no es tan dinámico, pero son 15 años de carrera, entonces es que es una canción tras otra que gracias a Dios han funcionado y creo que va a ser un concierto donde vamos a disfrutar muchísimo, donde va a haber balada, música rápida, música lenta, música intimista, donde de pronto me puedo hacer un a capela, me puedo cantar solo un tema a piano, solo con mi guitarra, de pronto volver con toda mi banda, las pantallas, el espectáculo. O sea, es como poder hacer lo que me da la gana encima del escenario y que el público salga un poquito más feliz.

Un público además de todas las edades, que no es fácil tener a gente de todas las generaciones.

Eso es lo que más agradezco, sí. Que la gente pueda enseñar mi música a sus hijos, que a los hijos les guste. El otro día me llega mi sobrina y me dice en TikTok se ha hecho viral la canción de Saturno, que la saqué hace 9 años, o Quién, que es del segundo disco, y de pronto se pone viral, eso hace que tus canciones de ahora se escuchen, porque hoy en día, claro, es muy complicado que se escuche todo lo que haces con todo lo que hay. Y me hace mucha ilusión, porque de pronto una niña de 7 años pues se sabe una canción mía de hace diez años, es muy guay.

Pablo Alborán iniciará el año que viene una gira mundial / L.O.

Y entre medio le vamos a ver de actor también, en la serie Respira de Netflix.

Llevo cinco años preparándome y la verdad que ha llegado un papelón. El elenco es muy bueno, las directoras son brutales, el equipo entero es brutal, es Netflix, o sea, en la producción te podrás imaginar lo que es. Y mi papel es muy goloso, o sea, de todos los personajes que hay, mi papel tengo que decir que para ser una primera cosa que hago, la oportunidad de poder estar en todos los registros, porque es que a mi personaje le pasa de todo, es muy goloso. O sea, todos los actores que conozco me dicen te ha venido a ver Dios con este papel. Porque es verdad que los papeles que me vinieron antes, que dos de ellos no los pude hacer porque me coincidían fechas, eran la leche también, pero no tenía esa... Hay drama, hay diversión, hay amor, hay de todo. Está la parte médica, obviamente, pero es que pasa por todos los arcos emocionales.

¿Cómo ve Málaga estando tanto tiempo fuera por trabajo? ¿Cómo la siente cuando vuelve?

Pues mira, te voy a decir la pura verdad, yo es que a Málaga la tengo muy presente cuando estoy fuera, y cuando estoy aquí obviamente, pero cuando estoy fuera siempre está conmigo, y siempre la tengo en mi boca, y siempre está presente el espíritu que tiene Málaga, el poder pasearte por ahí tranquilamente hasta la Plaza de la Constitución, o pasearte por la Alameda, o estar en La Malagueta, ayer estuve en Pedregalejo, en Benalmádena incluso. O sea, para mí es una de las ciudades más ricas en sentimiento y en emoción de toda España. Porque te provoca muchas cosas, porque es muy multicultural, porque sientes distintas cosas según en el punto en el que estés. Y obviamente está mi infancia contenida en lugares muy concretos de Málaga, a los que vuelvo y cuando vuelvo es como un viaje en el tiempo. Pero la veo estupenda, yo la veo súper bien. Es verdad que me gustaría que hubiera más malagueños en los lugares turísticos, sí que es verdad que hay muchísimo turismo, me da un poquito de miedo. Pero creo que es un sentimiento que tenemos todos de cualquier ciudad, en Barcelona también pasa, que no se pierda esta idiosincrasia que tiene Málaga, esta raíz que tiene, nuestra cultura tiene que quedarse ahí porque es lo que nos hace especiales, es lo que hace que la gente venga. Entonces que sigan viniendo, pero que nosotros no nos desvirtuemos y no nos contaminemos, que sigamos teniendo nuestras raíces bien ancladas porque eso hace que Málaga sea Málaga. Pero Málaga es inigualable, inimitable e infinita.