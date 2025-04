Luisgé Martín mantiene su intención de publicar 'El odio', el libro sobre José Bretón: "Anagrama ha sentido miedo de la presión social"

El escritor Luisgé Martín se ha pronunciado por primera vez durante la emisión del 'La noche en 24h' este martes tras la controversia surgida por la publicación del libro sobre José Bretón, 'El odio'. La editorial Anagrama anunció hace una semana "la extinción del contrato de edición para la publicación y distribución de 'El odio'" y devolvió los derechos de la obra a Martín. "Siempre imaginaba que podía ser un libro polémico, pero nunca imaginé que llegara a producirse este tipo de escándalo, que se dijeran tantas cosas inciertas sobre el libro", ha declarado el autor.

Martín ha lamentado que el mensaje que se ha transmitido "es que se da voz al asesino" cuando él considera que "se le confronta". "Dicen que aumenta o propaga la violencia vicaria y eso es una brutalidad", ha criticado, asegurando que, en el libro, "la empatía está con la víctima, no con el asesino".

El escritor también ha confirmado que su intención se mantiene en que el libro se publique por dos razones: "Una es puramente egoísta. Un autor cuando tiene una obra a la que ha dedicado tanto tiempo espera encontrar lector. La otra es porque lo que ha ocurrido es muy grave". Según el ganador del premio Herralde, "Anagrama ha sentido miedo de la presión social". También ha declarado que el hecho de "que un libro se retire por gente que dice cosas del libro sin haberlo leído y que crea un estado de opinión en el que no es posible dar argumentos ni que los lectores lo lean, me parece que forma parte casi de sociedades prefascistas".

El madrileño ha definido a Bretón como "una persona manipuladora, un narcisista y un psicópata". "En contra de lo que la mayoría de la gente piensa, Bretón es un hombre mediocre. No es Hannibal Lecter, es un narcisista", ha asegurado. A su vez, se ha mostrado empático con Ruth Ortiz, la madre de los hijos. "Todos nos conmovimos en 2011 por ese coraje y esa forma de afrontar el asesinato de sus hijos. Y volvimos a sentir ese afecto cuando decidió dar la cara y enfrentarse a su marido en el juicio", ha expresado.

"El libro lo he escrito yo y el responsable del libro soy yo. Bretón no sale bien parado", ha manifestado el escritor. "He llegado a ver a José Bretón perdido, abandonado, solo en el mundo. Nunca con empatía, cercanía, ni amistad, pero sí con compasión", ha asegurado. Eso sí, ha querido dejar claro que "no había ninguna posibilidad" de que él lo manipulara.

Martín ha confesado que se arrepiente de "no haber avisado a Ruth" sobre la publicación del libro para poderle transmitir que no es una obra contra ella o que la revictimice, sino que Bretón queda retratado. "Me encantaría sentarme con Ruth y con su madre sin medios de comunicación para explicarle que la mayoría de las cosas que se han dicho sobre 'El odio' son inciertas", ha asegurado. "El libro puede servir para alertar a las mujeres de que los monstruos tienen cuernos y huelen a azufre", ha expresado.

El escritor ha denunciado el "linchamiento" que ha sufrido desde que estalló la polémica. "La industria editorial me ha tratado mal, pero la industria farmacéutica no, y gracias a los antidepresivos he vuelto a ser una persona", ha lamentado. También ha explicado que se plantea escribir un ensayo sobre todo lo que ha pasado. "He estado muy blindado, solo me he enterado de lo que la gente más cercana me ha dejado, gente como mi marido y mi agente Palmira, que me ha salvado la vida".

Acciones legales

En sus propias palabras, el libro es “un retrato oscuro del asesino y una cavilación temerosa acerca de la miseria humana y de los límites de la crueldad”. El 8 de octubre de 2011, Bretón asesinó a sus dos hijos, de 6 y 2 años de edad, y calcinó sus cadáveres como venganza contra su mujer, que quería divorciarse de él.

El pasado 21 de marzo, y después de que trascendiese que Ruth Ortiz planeaba emprender acciones legales contra el autor y la editorial, Anagrama decidió “de forma voluntaria” paralizar el lanzamiento y la distribución de ‘El odio’. “Después de la denegación judicial posterior, en dos ocasiones, de la petición de medidas cautelares de la Fiscalía que solicitaba esa paralización, la editorial mantuvo voluntariamente la suspensión de la distribución de la obra, que ahora confirma que es definitiva”, subraya la editorial.