'El descubrimiento de las brujas': así es la serie que llega a Netflix

La nueva apuesta de magia de Netflix es una producción de fantasía y misterio, con hechiceras y vampiros de por medio, que se titula 'El descubrimiento de las brujas'. Basada en las novelas de la escritora estadounidense Deborah Harkness, la ficción producida por Sky recuerda a la saga 'Crepúsculo', pero con más glamur.

Porque los vampiros son aquí también una parte importante de la trama, aunque la protagonista no sea una humana como la Bella a la que interpretó Kristen Stewart en 'Crepúsculo', sino una bruja, la brillante académica Diana Bishop (Teresa Palmer, 'Memorias de una zombie adolescente'), que reniega de sus orígenes y de sus poderes tras el asesinato de sus padres.

La sorprendente aparición en su vida de un manuscrito hechizado que muchos codician hará que se cruce en su camino un seductor vampiro interpretado por Matthew Goode, el actor que conquistaba a la dura lady Mary en el final de 'Downton Abbey'.

De Oxford a Venecia

Las señoriales y añejas calles de Oxford (donde se ambienta la producción) y Venecia (donde transcurre otra de las tramas) dan lustre a una serie que muestra cómo sería un mundo en el que las brujas, los vampiros y los demonios viven ocultos entre los humanos, y en el que los chupasangres están tan integrados que hasta tienen un laboratorio genético para estudiar el ADN de los mortales.

Esta producción original de Sky, compuesta de ocho episodios, está basada en la trilogía 'The all souls', que Deborah Harkness comenzó con 'El descubrimiento de las brujas' (2011) y continuó con 'La Sombra de la noche' y 'El libro de la vida'. Traducidas a 36 idiomas, han llegado a aparecer en la lista de 'best-sellers' del 'New York Times'.

El reparto también incluye a Owen Teale (el maestro de armas del Castillo Negro de la Guardia de la Noche que se las hacía pasar canutas a Jon Nieve en 'Juego de tronos), en el papel de un poderoso brujo; Louise Brealey (la forense enamorada del personaje de Benedict Cumberbatch en 'Sherlock'), que interpreta a la mejor amiga de la protagonista, y Alex Kingston ('Doctor Who', 'Urgencias') y Valarie Pettiford ('The Blacklist'), como las protectoras tías de Diana.

Sky ha producido tres temporadas, que ya pueden verse en Netflix.