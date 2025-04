‘This is Michael’, el espectáculo musical que revive al Rey del pop aterriza en Córdoba

El próximo 9 de mayo, a las 21.00 horas, el Teatro de la Axerquía de Córdoba acogerá This is Michael, un espectáculo musical que revive y rinde homenaje al mismísimo Rey del pop. Con un show renovado y fascinante, este evento internacional promete muchas emociones y, además, invita a los espectadores a viajar por el gran legado musical del artista. El precio de las entradas oscila entre los 38 y los 45 euros.

Interpretado por Lenny Jay

Junto a una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, Lenny Jay se suma a este proyecto como Michael Jackson. Su parecido físico y vocal convierten a This is Michael en una experiencia única de más de dos horas de duración, con clásicos como Billie Jean, Thriller, Beat It o Smooth Criminal.

Una de las escenas de 'This is Michael'. / TIM

Además, en algunas presentaciones especiales This is Michael contará con los músicos Jennifer Batten y Don Boyett. Ambos han formado parte de las giras más legendarias del Rey del Pop. Jennifer, guitarrista en las giras ‘Bad’, ‘Dangerous’ y ‘HIStory’, y Don Boyette, su bajista, aportan autenticidad y una conexión única con el legado del artista.

Un legado que perdura en la actualidad Con más de 500.000 entradas vendidas, el espectáculo se ha consolidado como una cita de obligado cumplimiento para todos aquellos que desean revivir la música y los momentos más emblemáticos de Michael Jackson: Es el espectáculo sobre el Rey del pop con más entradas vendidas alrededor del mundo.

vendidas alrededor del mundo. Es el único show con los músicos que compartieron escenario con Michael Jackson.

que compartieron escenario con Michael Jackson. Cada función combina música, canto, danza y visuales en directo.

en directo. Las coreografías e interpretaciones son recreadas al milímetro.

Cartel del evento. / TIM

Un fenómeno que traspasa generaciones

Próximamente también se estrenará la película biográfica de Michael Jackson que, junto al espectáculo This is Michael, evidencian el gran legado musical del Rey del pop como un fenómeno que traspasa generaciones.