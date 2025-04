El Kanka y Beret fusionan dos conciertos en uno y cantarán juntos en la plaza de toros de Córdoba

Debido a ajustes de programación y logística que obligan a esta reestructuración, la plaza de toros Los Califas de Córdoba contará en una velada única en el que el público podrá disfrutar de El Kanka y Beret en un único concierto. Para aquellos que hayan adquirido entradas para el concierto de Beret, no es necesario realizar ninguna gestión adicional, ya que sus entradas serán válidas para la nueva fecha.

Quienes hayan comprado entradas para el concierto de El Kanka recibirán la devolución íntegra del importe, (incluidos los gastos de gestión), a través del mismo método de pago utilizado en la compra. Las personas interesadas en asistir al concierto del 3 de octubre (Kanka+Beret) podrán adquirir nuevas entradas para esta fecha en los mismos puntos de venta. La organización de los conciertos ha informado de los cambios en un comunicado en el que lamenta las posibles molestias. Para cualquier consulta adicional, los interesados pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en el canal de compra de entradas correspondiente.

El Kanka

El Kanka, ese cantautor malagueño que pasó por Córdoba en el Festival de la Guitarra de 2024, decidió dejar su tierra natal para probar suerte en Madrid hace ya más de 15 años en eso de la música y, a día de hoy, podemos decir que fue una de las decisiones más acertadas. Juan Gómez, así es su nombre real, es un artista hecho así mismo de una manera artesanal, sin prisa, pero sin pausa, dejando reposar su carrera como se hace con los buenos vinos. Puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español, alcanzando un gran reconocimiento no solo en su país sino en múltiples territorios latinoamericanos. Muestra de ello fue la invitación en 2019 por parte de la alcaldía de Bogotá para celebrar el cumpleaños de la ciudad colombiana con dos conciertos consecutivo en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional junto a la Filarmónica Juvenil de Bogotá ante más de 3.000 personas cada día o su exitosa participación en el Rock al Parque en la pasada edición del 2023.

En su haber tiene cinco discos: Lo mal que estoy y lo poco que me quejo - 2012, El día de suerte de Juan Gómez - 2014, De pana y rubí - 2015, El arte de saltar - 2018 y Cosas de los vivientes - 2023 editado a través de su propio sello discográfico A Volar Music.

A destacar en su carrera fue su nombramiento como Malagueño del año en el ámbito de la cultura en 2023, ser el encargado de dar el Pregón de la Feria de Málaga en 2024 o componer la canción original de la película Cuerpo Escombro dirigida por Curro Vázquez y protagonizada por Dani Rovira y Ernesto Sevilla entre otros. El artista es fiel a su sonido, que se basa en una fusión particular de sonidos que dan vida a canciones variopintas con una gran combinación de estilos nutridos de herencias musicales, pero así es, cuando alguien escucha una canción de El Kanka, sabe identificarla desde el primer acorde. Su talento y naturalidad han cautivado a crítica y público allá por donde ha pasado, es difícil no salir con una sonrisa de oreja a oreja después de haber asistido a uno de sus conciertos. El Kanka continúa derrochando optimismo en sus letras y trabajando por una música honesta muy enfocada a mostrar lo que siente en su interior. Un cantautor con mayúsculas, cuya legión de fieles seguidores sigue creciendo de manera imparable.

Beret

Francisco Javier Álvarez, conocido artísticamente como Beret, nació en Sevilla en 1996. Su carrera comenzó a despegar a los 15 años, cuando empezó a publicar sus canciones en plataformas digitales como YouTube. Su estilo, una fusión de rap, reggae y pop, pronto conectó con una audiencia masiva, lo que le permitió dar sus primeros conciertos y consolidarse como una figura emergente de la música española.

En 2018, firmó con Warner Music Group, un paso clave que marcó su salto a la escena internacional. Ese mismo año, la colaboración con Sebastián Yatra en la nueva versión de su éxito Vuelve le abrió las puertas del mercado latinoamericano. Entre sus temas más populares destacan Lo siento, Si por mí fuera, y Porfa no te vayas, que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify, donde cuenta con más de cinco millones de oyentes mensuales.

Beret ha sido nominado en varias ocasiones a premios nacionales e internacionales, incluyendo LOS40 Music Awards y los Premios Odeón. Además, sus giras han agotado entradas en recintos emblemáticos tanto en España como en América Latina, consolidando su reputación como un artista versátil y emocionalmente conectado con su público.